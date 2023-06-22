Live
  • Четвер 22.06.2023
    • Харків
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.95
    • 🟢

На Куп’янсько-Лиманському напрямку вбито та поранено понад сотню окупантів

Суспільство 13:32   22.06.2023
Вікторія Яковенко
На Куп’янсько-Лиманському напрямку вбито та поранено понад сотню окупантів

Куп’янсько-Лиманський напрямок залишається лідером за кількістю артилерійських ударів.

Зокрема за цю добу на цьому напрямку 505 артилерійських обстрілів завдали російські військові, а також здійснили 10 авіанальотів. Також тут відбулося 10 боєзіткнень, в результаті чого українські воїни знищили близько 70 окупантів, 55 отримали поранення. Про це в етері нацмарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«Також знищено БМП-2, дві гаубиці «Гіацинт-Б», а також знищено дрон-камікадзе «Ланцет»,склад з боєприпасами два авто, які підвозили ці боєприпаси», – додав Череватий.

Читайте також: РФ обстріляла прикордонне село на Харківщині, де не залишилося мешканців

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Куп’янсько-Лиманському напрямку вбито та поранено понад сотню окупантів
На Куп’янсько-Лиманському напрямку вбито та поранено понад сотню окупантів
22.06.2023
РФ обстріляла прикордонне село на Харківщині, де не залишилося мешканців
РФ обстріляла прикордонне село на Харківщині, де не залишилося мешканців
22.06.2023
Подарунок із Бурштина Харкову: “Зеленбуд” показав, що стало із саджанцями
Подарунок із Бурштина Харкову: “Зеленбуд” показав, що стало із саджанцями
22.06.2023
“Боже, царя храни”: що знайшли вдома в харківської школярки – фанатки РФ
“Боже, царя храни”: що знайшли вдома в харківської школярки – фанатки РФ
22.06.2023
Прокуратура вимагає КП упорядкувати три укриття в Дергачах
Прокуратура вимагає КП упорядкувати три укриття в Дергачах
22.06.2023
Поліція показала наслідки “прильотів” на Харківщині (фото)
Поліція показала наслідки “прильотів” на Харківщині (фото)
22.06.2023

Новини за темою:

13:32
На Куп’янсько-Лиманському напрямку вбито та поранено понад сотню окупантів
12:16
РФ обстріляла прикордонне село на Харківщині, де не залишилося мешканців
20:22
РФ вдарила по підприємству в місті на Харківщині: сталася масштабна пожежа
13:41
Синєгубов заявив про концентрацію військ РФ поблизу кордону Харківщини
07:33
Окупанти попереджають колаборантів, що робити в разі прориву ЗСУ

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Куп’янсько-Лиманському напрямку вбито та поранено понад сотню окупантів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 13:32;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Куп’янсько-Лиманський напрямок залишається лідером за кількістю артилерійських ударів.".