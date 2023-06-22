На Куп’янсько-Лиманському напрямку вбито та поранено понад сотню окупантів

Куп’янсько-Лиманський напрямок залишається лідером за кількістю артилерійських ударів.

Зокрема за цю добу на цьому напрямку 505 артилерійських обстрілів завдали російські військові, а також здійснили 10 авіанальотів. Також тут відбулося 10 боєзіткнень, в результаті чого українські воїни знищили близько 70 окупантів, 55 отримали поранення. Про це в етері нацмарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«Також знищено БМП-2, дві гаубиці «Гіацинт-Б», а також знищено дрон-камікадзе «Ланцет»,склад з боєприпасами два авто, які підвозили ці боєприпаси», – додав Череватий.