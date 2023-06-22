У Харківській області прикордонники збили ворожий дрон (фото)
Фото: ДПСУ
На Харківщині прикордонники помітили ворожий БПЛА, який перетнув кордон, та збили його у повітрі.
Про це повідомила Держприкордонслужба України.
«Днями, на Харківщині під час виконання бойового завдання, прикордонний наряд, який ніс службу на одному із напрямків, помітив наближення ворожого коптера, що незаконно перетнув державний кордон та прямував вглиб території України», – зазначили у ДПСУ.
Бійці зі стрілецької зброї відкрили вогонь та знищили ворожий дрон.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 14:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині прикордонники помітили ворожий БПЛА, який перетнув кордон, та збили його у повітрі.".