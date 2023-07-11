Пассажир автобуса хотел провезти в Харьков килограмм наркотиков (фото)

Вблизи Харькова на одном из контрольных постов пограничники поймали наркокурьера с килограммом «солей». Мужчина ехал в автобусе.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе. Уже в начале проверки на одного из пассажиров отреагировала служебная собака. Во время осмотра в рюкзаке 43-летнего мужчины был найден килограммовый пакет с кристаллическим веществом белого цвета.

Во время беседы харьковчанин признался, что обнаруженное вещество является синтетическим наркотиком – «солью».

«Для принятия дальнейшего правового решения обнаруженное вещество передано сотрудникам правоохранительных органов», – рассказали в ГПСУ.