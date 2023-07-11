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Пассажир автобуса хотел провезти в Харьков килограмм наркотиков (фото)

Общество 14:36   11.07.2023
Виктория Яковенко
Пассажир автобуса хотел провезти в Харьков килограмм наркотиков (фото) Фото: ГПСУ

Вблизи Харькова на одном из контрольных постов пограничники поймали наркокурьера с килограммом «солей». Мужчина ехал в автобусе.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе. Уже в начале проверки на одного из пассажиров отреагировала служебная собака. Во время осмотра в рюкзаке 43-летнего мужчины был найден килограммовый пакет с кристаллическим веществом белого цвета.

Во время беседы харьковчанин признался, что обнаруженное вещество является синтетическим наркотиком – «солью».

«Для принятия дальнейшего правового решения обнаруженное вещество передано сотрудникам правоохранительных органов», – рассказали в ГПСУ.

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Фото: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 14:36;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи Харькова на одном из контрольных постов пограничники поймали наркокурьера с килограммом «солей». Мужчина ехал в автобусе.".