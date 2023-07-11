Пассажир автобуса хотел провезти в Харьков килограмм наркотиков (фото)
Фото: ГПСУ
Вблизи Харькова на одном из контрольных постов пограничники поймали наркокурьера с килограммом «солей». Мужчина ехал в автобусе.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе. Уже в начале проверки на одного из пассажиров отреагировала служебная собака. Во время осмотра в рюкзаке 43-летнего мужчины был найден килограммовый пакет с кристаллическим веществом белого цвета.
Во время беседы харьковчанин признался, что обнаруженное вещество является синтетическим наркотиком – «солью».
«Для принятия дальнейшего правового решения обнаруженное вещество передано сотрудникам правоохранительных органов», – рассказали в ГПСУ.
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 14:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи Харькова на одном из контрольных постов пограничники поймали наркокурьера с килограммом «солей». Мужчина ехал в автобусе.".