«Всем будет прекрасно жить под властью РФ»: жителя Харьковщины будут судить

В суд направлен обвинительный акт в отношении 46-летнего жителя поселка Докучаевское, который мечтал, чтобы российские военные захватили Харьковскую область. Ему инкриминируют коллаборационизм (ч. 1 ст. 111-1 УКУ).

Мужчина поддерживал «русский мир» и публично заявлял среди местных жителей: «Совсем скоро нас освободят от украинской власти и нам всем будет прекрасно жить под российской властью», сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Кроме того, коллаборант восхвалял действия президента РФ и подчеркивал, что тот правильно руководит своим государством.

Дело будут рассматривать в Харьковском районном суде Харьковской области.