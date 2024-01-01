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«Всем будет прекрасно жить под властью РФ»: жителя Харьковщины будут судить

Общество 16:43   01.01.2024
Елена Нагорная
«Всем будет прекрасно жить под властью РФ»: жителя Харьковщины будут судить Фото: Харьковская облпрокуратура

В суд направлен обвинительный акт в отношении 46-летнего жителя поселка Докучаевское, который мечтал, чтобы российские военные захватили Харьковскую область. Ему инкриминируют коллаборационизм (ч. 1 ст. 111-1 УКУ).

Мужчина поддерживал «русский мир» и публично заявлял среди местных жителей: «Совсем скоро нас освободят от украинской власти и нам всем будет прекрасно жить под российской властью», сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Кроме того, коллаборант восхвалял действия президента РФ и подчеркивал, что тот правильно руководит своим государством.

Дело будут рассматривать в Харьковском районном суде Харьковской области.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 января 2024 в 16:43;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд направлен обвинительный акт в отношении 46-летнего жителя поселка Докучаевское, который мечтал, чтобы российские военные захватили Харьковскую область. Ему инкриминируют коллаборационизм (ч. 1 ст. 111-1 УКУ).".