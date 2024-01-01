«Всем будет прекрасно жить под властью РФ»: жителя Харьковщины будут судить
Фото: Харьковская облпрокуратура
В суд направлен обвинительный акт в отношении 46-летнего жителя поселка Докучаевское, который мечтал, чтобы российские военные захватили Харьковскую область. Ему инкриминируют коллаборационизм (ч. 1 ст. 111-1 УКУ).
Мужчина поддерживал «русский мир» и публично заявлял среди местных жителей: «Совсем скоро нас освободят от украинской власти и нам всем будет прекрасно жить под российской властью», сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
Кроме того, коллаборант восхвалял действия президента РФ и подчеркивал, что тот правильно руководит своим государством.
Дело будут рассматривать в Харьковском районном суде Харьковской области.
Читайте также: Требовал от продавцов в Харькове говорить по-русски: мужчину будут судить
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: докучаевское, колаборант, коллаборант, прокуратура, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Всем будет прекрасно жить под властью РФ»: жителя Харьковщины будут судить»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 января 2024 в 16:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд направлен обвинительный акт в отношении 46-летнего жителя поселка Докучаевское, который мечтал, чтобы российские военные захватили Харьковскую область. Ему инкриминируют коллаборационизм (ч. 1 ст. 111-1 УКУ).".