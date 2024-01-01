“Усім буде чудово жити під російською владою”: жителя Харківщини судитимуть

До суду направлений обвинувальний акт щодо 46-річного жителя селища Докучаєвське, який мріяв, щоб російські військові захопили Харківську область. Йому інкримінують колабораціонізм (ч. 1 ст. 111-1 ККУ).

Чоловік підтримував “русский мир” та публічно заявляв серед місцевих жителів: “Зовсім скоро нас визволять від української влади і нам усім буде чудово жити під російською владою“, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Крім того, колаборант вихваляв дії президента РФ і наголошував, що той правильно керує своєю державою.

Справу розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області.