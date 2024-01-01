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“Усім буде чудово жити під російською владою”: жителя Харківщини судитимуть

Суспільство 16:43   01.01.2024
Олена Нагорна
“Усім буде чудово жити під російською владою”: жителя Харківщини судитимуть

До суду направлений обвинувальний акт щодо 46-річного жителя селища Докучаєвське, який мріяв, щоб російські військові захопили Харківську область. Йому інкримінують колабораціонізм (ч. 1 ст. 111-1 ККУ).

Чоловік підтримував “русский мир” та публічно заявляв серед місцевих жителів: “Зовсім скоро нас визволять від української влади і нам усім буде чудово жити під російською владою“, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Крім того, колаборант вихваляв дії президента РФ і наголошував, що той правильно керує своєю державою.

Справу розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2024 в 16:43;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До суду направлений обвинувальний акт щодо 46-річного жителя селища Докучаєвське, який мріяв, щоб російські військові захопили Харківську область. Йому інкримінують колабораціонізм (ч. 1 ст. 111-1 ККУ).".