Под Харьковом сохраняют и хотят отстроить дом, в который попала ракета (видео)

В поселке Докучаевское Роганской громады Харьковской области заканчивают консервировать дом, который был частично разрушен в результате российского авиаудара в ночь на 10 марта 2022 года.

Ракета попала между 4 и 5 этажами дома. В результате были повреждены окна, двери, инженерные сети, несущие конструкции, в частности, стены и перекрытия и прочее. Тогда погибла почетный профессор местного университета, которая была лежачей больной. Еще три человека получили легкие ранения, сообщается на сайте Харьковской ОВА.

Как рассказал замначальника ХОВА Михаил Харнам, объект консервируют за средства резервного фонда госбюджета и бюджета Роганской громады, и ориентировочная стоимость работ составляет 3,1 миллиона гривен. Вскоре, по его словам, планируют подготовить проектно-сметную документацию по восстановлению дома.

«В этом жилом многоэтажном доме очень нужно было сделать противоаварийные консервационные работы, иначе он вряд ли пережил бы зиму. Благодаря экономии средств из резервного фонда, которые были выделены в прошлом году, разработали проектно-сметную документацию по консервации», — отметил директор департамента капитального строительства ХОВА Сергей Жуков.

Консервационные работы стартовали в начале декабря, сейчас уже усилили несущие конструкции этажей. В начале февраля этот этап планируют закончить.

Заместитель Роганского поселкового головы Николай Котелевец рассказал, что за время полномасштабного вторжения в громаде в результате артобстрелов и авиаударов были повреждены 50 многоэтажек и 630 частных домовладений. Также пострадали 8 объектов социально-критической инфраструктуры — котельные, школы, детсады.

«Уже проведены восстановительные работы в двух учреждениях общего среднего образования, в котельных Докучаевского и Рогани. Также заменяли окна и кровлю в многоэтажных домах Докучаевского и Рогани», — отметил Котелевец.

До войны в Роганской громаде насчитывалось 15,5 тысяч жителей. Сейчас проживает около 13 тысяч, среди которых 2 тысячи имеют статус внутренне перемещенных лиц.