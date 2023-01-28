Під Харковом зберігають і хочуть відновити дім, в який влучила ракета (відео)

У селищі Докучаєвське Роганської громади Харківської області закінчують консервацію будинку, який був частково зруйнований внаслідок російського авіаудару в ніч проти 10 березня 2022 року.

Ракета влучила між 4 та 5 поверхами будинку. Внаслідок цього було пошкоджено вікна, двері, інженерні мережі, несучі конструкції, зокрема, стіни та перекриття та інше. Тоді загинула почесна професорка місцевого університету, яка була ліжкохворою. Окрім цього, троє людей зазнали легких поранень, повідомляється на сайті Харківської ОВА.

Як розповів заступник начальника ХОВА Михайло Харнам, об’єкт консервують коштом резервного фонду держбюджету та бюджету Роганської громади, і орієнтовна вартість робіт становить 3,1 мільйона гривень. Незабаром, за його словами, планують підготувати проєктно-кошторисну документацію щодо відновлення будинку.

“У цьому житловому багатоповерховому будинку конче було потрібно зробити протиаварійні консерваційні роботи, бо інакше він навряд пережив би зиму. Завдяки економії коштів з резервного фонду, які були виділені минулого року, розробили проєктно-кошторисну документацію щодо консервації”, – зазначив директор департаменту капітального будівництва ХОВА Сергій Жуков.

Консерваційні роботи розпочали на початку грудня, наразі вже підсилили несучі конструкції поверхів. На початку лютого цей етап планують закінчити.

Заступник Роганського селищного голови Микола Котелевець розповів, що за час повномасштабного вторгнення у громаді внаслідок артилерійських обстрілів і авіаударів були пошкоджені 50 багатоповерхових будинків і 630 приватних домоволодінь. Також пошкоджені 8 об’єктів соціально-критичної інфраструктури – котельні, школи, дитсадки.

“Уже проведено відновлювальні роботи у двох закладах загальної середньої освіти, у котельнях Докучаєвського та Рогані. Також замінювали вікна і покрівлю в багатоповерхових будинках Докучаєвського і Рогані”, – зазначив Котелевець.



До війни в Роганській громаді налічувалося 15,5 тисячі жителів. Наразі проживає близько 13 тисяч, серед яких 2 тисячі мають статус внутрішньо переміщених осіб.