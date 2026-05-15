На 14 лет «сядет» житель Харьковщины: до чего довела ревность
Приговор за убийство односельчанина и ранение любимой получил житель села Середовка, у которого уже были проблемы с законом.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в феврале прошлого года фигурант вместе со своей сожительницей был в гостях у 48-летнего односельчанина. Там они вместе выпивали.
«На почве внезапно возникшей ревности он схватил кухонный нож и ранил им женщину в грудь. Потерпевшая выжила только благодаря вмешательству владельца дома, вставшего на ее защиту и пытавшегося остановить нападающего. Осужденный сразу нанес хозяину четыре удара ножом, от чего тот умер», — выяснили правоохранители.
В суде мужчина признал вину в полном объеме и искренне раскаялся, добавили в прокуратуре.
Суд признал его виновным в убийстве и оконченном покушении на убийство двух человек. Фигуранту назначили 14 лет тюрьмы. Также удовлетворен иск представителя потерпевшего о взыскании 5 млн грн морального вреда.
Напомним, в Харькове произошло убийство. Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 10 мая в одной из квартир в Слободском районе во время совместного досуга между мужчиной и женщиной возник конфликт, переросший в драку. Фигурант связал потерпевшую, чтобы она не могла сопротивляться, после чего задушил. Мужчину задержали, ему сообщили о подозрении.
Дата публикации материала: 15 мая 2026 в 13:14;