На 14 лет «сядет» житель Харьковщины: до чего довела ревность

Приговор за убийство односельчанина и ранение любимой получил житель села Середовка, у которого уже были проблемы с законом.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в феврале прошлого года фигурант вместе со своей сожительницей был в гостях у 48-летнего односельчанина. Там они вместе выпивали.

«На почве внезапно возникшей ревности он схватил кухонный нож и ранил им женщину в грудь. Потерпевшая выжила только благодаря вмешательству владельца дома, вставшего на ее защиту и пытавшегося остановить нападающего. Осужденный сразу нанес хозяину четыре удара ножом, от чего тот умер», — выяснили правоохранители.

В суде мужчина признал вину в полном объеме и искренне раскаялся, добавили в прокуратуре.

Суд признал его виновным в убийстве и оконченном покушении на убийство двух человек. Фигуранту назначили 14 лет тюрьмы. Также удовлетворен иск представителя потерпевшего о взыскании 5 млн грн морального вреда.

