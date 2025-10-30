Харків’янин, який намагався захопити ХОДА у 2014, міг готувати теракт у місті
В облпрокуратурі пишуть: підозру у підготовці теракту в обласному центрі отримав харків’янин.
Підозрюваний – 54-річний безробітний мешканець Харкова. Раніше він був одним із антимайданівців і намагався захопити будівлю Харківської обладміністрації у 2014 році. За це він уже поніс кримінальну відповідальність.
“Розслідування встановило, що восени 2025 року через месенджер він отримав завдання виготовити саморобний вибуховий пристрій. За вказівками «куратора» чоловік мав зібрати СВП із підручних засобів і надалі закласти його у визначеному місці на території Харкова. Точні координати для закладання вибухівки він мав отримати згодом”, – встановили у прокуратурі.
Під час обшуків у будинку ймовірного терориста знайшли недороблену вибухівку, а також телефон, у якому залишилися докази, які підтверджували спілкування підозрюваного з куратором.
“За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Правоохоронці також вирішують питання щодо додаткової кваліфікації дій підозрюваного”, – додали правоохоронці.
