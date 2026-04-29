Доплатив “своїм” 1,6 мільйона гривень – судитимуть керівника підприємства

На початку березня цього року правоохоронці викрили керівника підприємства в Харкові. За версією слідства, з січня до грудня 2023 року він доплачував наближеним співробітникам чималі суми.

Директор державного наукового підприємства систематично видавав накази щодо нарахування незаконних доплат наближених до нього посадових осіб, уточнили в Харківській облпрокуратурі.

“Такі дії прямо суперечили внутрішнім документам установи, що забороняють встановлювати доплати співробітникам, які обіймають керівні посади. Попри ці обмеження, необґрунтовані виплати отримували представники апарату управління та керівної ланки підприємства“, – встановили правоохоронці.

Внаслідок цього держбюджет втратив близько 1,6 мільйона гривень. Більше чоловік не є керівником цього підприємства, йому вже вручили підозру. Попереду – суд і, якщо провину фігуранта доведуть, він може вирушити до в’язниці на шість років.