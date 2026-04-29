На якому етапі відновлення будинку на Академіка Павлова, показали в мерії
Фото: ХМР
У пресслужбі мерії опублікували фото відновлення багатоповерхівки на вулиці Академіка Павлова.
У цей будинок, нагадали у повідомленні, влучила російська авіабомба.
Внаслідок цього в одному з під’їздів зруйнувалися перекриття, стіни, перегородки, також постраждали електрощитові. Крім цього, вилетіли вікна та двері.
“Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, після демонтажних робіт у під’їзді вже відновили перекриття, стіни та перегородки”, – передають у міськраді.
Наразі працівники відновлюють балкони та вікна. Також будівельники планують відремонтувати фасади та інженерні мережі.
- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2026 в 10:31;