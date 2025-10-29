Live
Харьковчанку посадили на 15 лет за государственную измену: чем помогала РФ

Общество 16:46   29.10.2025
Виктория Яковенко
Харьковчанку посадили на 15 лет за государственную измену: чем помогала РФ Фото: Харьковская областная прокуратура

Приговор получила 46-летняя безработная жительница Харькова. Правоохранители доказали, что она сдавала врагу места дислокации Сил обороны.

По данным Харьковской областной прокуратуры фигурантка добровольно помогала россиянам планировать прицельные удары по областному центру.

«Женщина с антиукраинскими взглядами наладила через мессенджер контакт с военнослужащим рф и, чтобы доказать «приверженность», даже написала расписку, в которой подтвердила готовность к сотрудничеству. Куратор предоставил осужденному список локаций, которые она должна была проверить и определить, базируются ли там представители Сил обороны», — отметили правоохранители.

Установлено, что фигурантка фиксировала местонахождение украинских защитников и отправляла «отчеты» в виде текстовых сообщений, а также скриншотов карт с соответствующими пометками.

Свою вину она не признала. Объяснила: подтвердит вину только в том случае, если суд предоставит гарантию ее обмена в РФ. От дачи показаний по существу категорически отказалась, добавили в прокуратуре.

Ее признали виновной в госизмене. Ей назначили 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте также: Помощник россиян на Харьковщине мог остаться безнаказанным? Решение суда

Автор: Виктория Яковенко
