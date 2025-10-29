Харків’янку посадили на 15 років за державну зраду: чим допомагала РФ

Вирок отримала 46-річна безробітна мешканка Харкова. Правоохоронці довели, що вона здавала ворогу місця дислокації Сил оборони.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурантка добровільно допомагала росіянам планувати прицільні удари по обласному центру.

«Жінка з антиукраїнськими поглядами налагодила через месенджер контакт з військовослужбовцем рф та, щоб довести «відданість», навіть написала розписку, у якій підтвердила готовність до співпраці. Куратор надав засудженій список локацій, які вона мала перевірити та визначити, чи базуються там представники Сил оборони», – зазначили правоохоронці.

Встановлено, що фігурантка фіксувала місцезнаходження українських захисників та відправляла «звіти» у вигляді текстових повідомлень, а також скриншотів мап з відповідними позначками.

Свою вину вона не визнала. Пояснила: підтвердить провину лише у тому випадку, якщо суд надасть гарантію її обміну до РФ. Від надання показань по суті категорично відмовилась, додали в прокуратурі.

Її визнали винною у держзраді. Їй призначили 15 років тюрми з конфіскацією майна.