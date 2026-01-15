Live

Терехов звернувся до харків’ян: ворог зруйнував великий енергооб’єкт

Події 16:37   15.01.2026
Вікторія Яковенко
Терехов звернувся до харків’ян: ворог зруйнував великий енергооб’єкт Скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що армія РФ зруйнувала великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури.

«Штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій працює у режимі 24/7, на місці — аварійні служби та профільні фахівці. Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки ворожих ударів і втримати керованість ситуації», – зазначив міський голова.

Він запевнив, що вірить у комунальників та енергетиків.

«Вони вже не раз доводили, що можуть працювати в найважчих умовах. Ми готувалися до різних сценаріїв, і зараз діємо чітко та відповідально. Інформацію даватимемо оперативно й по суті», – підкреслив Терехов.

Нагадаємо, після 14:40 у Харкові було чутно вибухи. Армія РФ атакувала передмістя, повідомили мер Ігор Терехов та голова ХОВА Олег Синєгубов. Моніторингові канали інформували про цілі, що летіли в напрямку Пісочина. На тлі вибухів у деяких містян зникло світло.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Сім разів атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Сім разів атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
15.01.2026, 16:44
Вибухи чули в Харкові: атакували передмістя, що відомо (доповнюється)
Вибухи чули в Харкові: атакували передмістя, що відомо (доповнюється)
15.01.2026, 15:00
Новини Харкова – головне 15 січня: обстріл передмістя, зруйновано енергооб’єкт
Новини Харкова – головне 15 січня: обстріл передмістя, зруйновано енергооб’єкт
15.01.2026, 16:46
На Харківщині пограбували жінку, яка посковзнулася на льоду
На Харківщині пограбували жінку, яка посковзнулася на льоду
15.01.2026, 14:18
Треба бути готовими – харківські енергетики про аварійні відключення і морози
Треба бути готовими – харківські енергетики про аварійні відключення і морози
15.01.2026, 13:48
Терехов звернувся до харків’ян: ворог зруйнував великий енергооб’єкт
Терехов звернувся до харків’ян: ворог зруйнував великий енергооб’єкт
15.01.2026, 16:37

Новини за темою:

13.01.2026
Морози й загроза удару по енергетиці: що доручив створити Терехов у Харкові
12.01.2026
11 обстрілів за тиждень: які райони Харкова були під ударом – Терехов
11.01.2026
Семеро людей загинули в центрі Харкова 2 січня – пошукові роботи завершені
11.01.2026
Масована атака БпЛА на Харків й область: Терехов повідомив, куди прилетіло
10.01.2026
Удари по Харкову та Лозовій, готуються до хуртовини – підсумки 10 січня


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Терехов звернувся до харків’ян: ворог зруйнував великий енергооб’єкт», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2026 в 16:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що армія РФ зруйнувала великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури.".