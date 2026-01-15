Терехов звернувся до харків’ян: ворог зруйнував великий енергооб’єкт

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що армія РФ зруйнувала великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури.

«Штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій працює у режимі 24/7, на місці — аварійні служби та профільні фахівці. Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки ворожих ударів і втримати керованість ситуації», – зазначив міський голова.

Він запевнив, що вірить у комунальників та енергетиків.

«Вони вже не раз доводили, що можуть працювати в найважчих умовах. Ми готувалися до різних сценаріїв, і зараз діємо чітко та відповідально. Інформацію даватимемо оперативно й по суті», – підкреслив Терехов.

Нагадаємо, після 14:40 у Харкові було чутно вибухи. Армія РФ атакувала передмістя, повідомили мер Ігор Терехов та голова ХОВА Олег Синєгубов. Моніторингові канали інформували про цілі, що летіли в напрямку Пісочина. На тлі вибухів у деяких містян зникло світло.