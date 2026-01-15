Live

Вибухи чули в Харкові: атакували передмістя, що відомо (доповнюється)

Події 15:00   15.01.2026
Вікторія Яковенко
Після 14:40 у Харкові було чутно вибухи. Відомо, що армія РФ атакує передмістя.

Доповнено о 15:00. Наслідки влучань у передмісті Харкова наразі уточнюються, пише голова ХОВА Олег Синєгубов.

«На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Загроза з повітря зберігається. Бережіть себе!», – зазначив голова ХОВА.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ попередили про швидкісну ціль на Харків.

Вибухи продовжуються.

Доповнено о 14:46. Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що ворог завдає ударів по передмістю.

14:43. Голова ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що інформація наразі з’ясовується.

Моніторингові канали попереджали про ціль на місто.

Нагадаємо, вісім населених пунктів Харківської області обстріляв ворог минулої доби, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Протягом доби по армія РФ випустила на регіон сім БпЛА типу “Герань-2”; БпЛА типу “Ланцет”; БпЛА типу «Молния»; три FPV-дрони та чотири БпЛА, тип яких ще встановлюють. Через удари в Богодухівському районі пошкоджений паркан домоволодіння, а в Купʼянському – “прилетіло” по авто та приватному будинку. В Ізюмському районі пошкоджено будівлю, моторолер, у Лозівському районі пошкоджена залізнична інфраструктура, у Чугуївському районі постраждало авто.

Автор: Вікторія Яковенко
