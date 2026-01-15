Live

Синєгубов розповів подробиці ударів безпілотниками РФ по регіону

Події 08:45   15.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов розповів подробиці ударів безпілотниками РФ по регіону

Вісім населених пунктів Харківської області обстріляв ворог минулої доби, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

“Медики надали допомогу 51-річному чоловіку, який постраждав 12 січня внаслідок обстрілу в с. Новоосинове Курилівської громади”, – написав Синєгубов.

Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:

  • сім БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • БПЛА типу «Молния»;
  • три fpv-дрони;
  • чотири БпЛА (тип встановлюється).

Через удари в Богодухівському районі пошкоджений паркан домоволодіння, а в Купʼянському – “прилетіло” по авто та приватному будинку.

“В Ізюмському районі пошкоджено будівлю, моторолер (с. Бугаївка); у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (м. Лозова, с. Орілька), електромережі (сел. Близнюки); у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Бугаївка)“, – зазначив Синєгубов.

Читайте також: Атака БпЛА на Харківщину: після ударів почалися пожежі – ДСНС

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Стало відомо, що випустили окупанти на Харківщину (фото)
Стало відомо, що випустили окупанти на Харківщину (фото)
15.01.2026, 09:24
Новини Харкова – головне 15 січня: атака БпЛА, вирували пожежі
Новини Харкова – головне 15 січня: атака БпЛА, вирували пожежі
15.01.2026, 08:48
Сьогодні 15 січня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 15 січня 2026: яке свято та день в історії
15.01.2026, 06:00
Найважче було на півночі – Генштаб про бої в Харківській області
Найважче було на півночі – Генштаб про бої в Харківській області
15.01.2026, 08:09
Як вимикатимуть світло в Харківській області 15 січня – графік
Як вимикатимуть світло в Харківській області 15 січня – графік
14.01.2026, 21:12
Атака БпЛА на Харківщину: після ударів почалися пожежі – ДСНС
Атака БпЛА на Харківщину: після ударів почалися пожежі – ДСНС
15.01.2026, 08:24

Новини за темою:

15.01.2026
Найважче було на півночі – Генштаб про бої в Харківській області
14.01.2026
Де атакував ворог і, скільки штурмів відбили ЗСУ, повідомив Генштаб
14.01.2026
Росіяни просунулися біля Лозової на Харківщині – Deep State
12.01.2026
Бої на Харківщині: Генштаб повідомив, де було напружено
09.01.2026
Били БпЛА: Синєгубов повідомив про удари по Барвінковому


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Синєгубов розповів подробиці ударів безпілотниками РФ по регіону», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2026 в 08:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вісім населених пунктів Харківської області обстріляв ворог минулої доби, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".