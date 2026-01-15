Синєгубов розповів подробиці ударів безпілотниками РФ по регіону
Вісім населених пунктів Харківської області обстріляв ворог минулої доби, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Медики надали допомогу 51-річному чоловіку, який постраждав 12 січня внаслідок обстрілу в с. Новоосинове Курилівської громади”, – написав Синєгубов.
Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:
- сім БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу “Ланцет”;
- БПЛА типу «Молния»;
- три fpv-дрони;
- чотири БпЛА (тип встановлюється).
Через удари в Богодухівському районі пошкоджений паркан домоволодіння, а в Купʼянському – “прилетіло” по авто та приватному будинку.
“В Ізюмському районі пошкоджено будівлю, моторолер (с. Бугаївка); у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (м. Лозова, с. Орілька), електромережі (сел. Близнюки); у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Бугаївка)“, – зазначив Синєгубов.
