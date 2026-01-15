Синєгубов розповів подробиці ударів безпілотниками РФ по регіону

Вісім населених пунктів Харківської області обстріляв ворог минулої доби, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Медики надали допомогу 51-річному чоловіку, який постраждав 12 січня внаслідок обстрілу в с. Новоосинове Курилівської громади”, – написав Синєгубов.

Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:

сім БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу “Ланцет”;

БПЛА типу «Молния»;

три fpv-дрони;

чотири БпЛА (тип встановлюється).

Через удари в Богодухівському районі пошкоджений паркан домоволодіння, а в Купʼянському – “прилетіло” по авто та приватному будинку.

“В Ізюмському районі пошкоджено будівлю, моторолер (с. Бугаївка); у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (м. Лозова, с. Орілька), електромережі (сел. Близнюки); у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Бугаївка)“, – зазначив Синєгубов.