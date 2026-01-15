Live

Синегубов рассказал подробности ударов беспилотниками РФ по региону

Происшествия 08:45   15.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов рассказал подробности ударов беспилотниками РФ по региону

Восемь населенный пунктов Харьковской области обстрелял враг за минувшие сутки, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«Медики оказали помощь 51-летнему мужчине, пострадавшему 12 января в результате обстрела в с. Новоосиново Куриловской громады», – написал Синегубов.

В течение суток по региону ударило такое вооружение:

  • семь БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Ланцет»;
  • БпЛА типа «Молния»;
  • три fpv-дрона;
  • четыре БпЛА (тип устанавливается).

Из-за ударов в Богодуховском районе поврежден забор домовладения, а в Купянском — «прилетело» по авто и частному дому.

«В Изюмском районе повреждено здание, мотороллер (с. Бугаевка); в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (г. Лозовая, с. Орелька), электросети (пос. Близнюки); в Чугуевском районе поврежден автомобиль (с. Бугаевка)», – отметил Синегубов.

Читайте также: Атака БпЛА на Харьковщину: после ударов начались пожары – ГСЧС

Автор: Николь Костенко-Лагутина
