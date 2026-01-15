Live

Атака БпЛА на Харьковщину: после ударов начались пожары – ГСЧС

Происшествия 08:24   15.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
В ГУ ГСЧС Украины сообщили, что в результате российских атак на Харьковщине бушевали два пожара. Россияне били по Богодуховскому и Купянскому районам. 

Так в поселке Золочев на Богодуховщине россияне ударили двумя беспилотниками по территории сельскохозяйственного предприятия. После чего начался пожар – загорелись конструктивные элементы на площади 20 квадратных метров.

«В поселке Великий Бурлук Купянского района вражеские дроны атаковали частное поместье, вызвав пожар в жилом доме площадью 110 квадратных метров», – добавили спасатели.

В обоих случаях обошлось без пострадавших и погибших.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
