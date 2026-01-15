Атака БпЛА на Харківщину: після ударів почалися пожежі – ДСНС

Live

У ГУ ДСНС України повідомили, що внаслідок російських атак на Харківщині вирували дві пожежі. Росіяни били по Богодухівському і Куп’янському районах. 

Так, у селищі Золочів на Богодухівщині росіяни вдарили двома безпілотниками по території сільськогосподарського підприємства. Після чого почалася пожежа – спалахнули конструктивні елементи на площі 20 квадратних метрів.

“У селищі Великий Бурлук Куп’янського району ворожі дрони атакували приватний маєток, спричинивши пожежу у житловому будинку площею 110 квадратних метрів”, – додали рятувальники.

В обох випадках обійшлося без постраждалих та загиблих.

Читайте також: Найважче було на півночі – Генштаб про бої в Харківській області

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
