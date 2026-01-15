Найважче було на півночі – Генштаб про бої в Харківській області

Вранці 15 січня Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на Харківщині було 17 боїв.

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили 14 штурмів росіян у районі Графського та Вовчанських Хуторів.

Тоді як на Куп’янському – ворог атакував тричі поблизу Петропавлівки, Піщаного та Борової.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 132 бойових зіткнення. Вчора загарбники завдали 63 авіаційних ударів, скинули 154 керованих авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 8087 дронів-камікадзе та здійснили 3999 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 41 – з реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у Генштабі.

Також у ГШ оновили дані про втрати росіян.