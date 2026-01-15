Найважче було на півночі – Генштаб про бої в Харківській області
Вранці 15 січня Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на Харківщині було 17 боїв.
На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили 14 штурмів росіян у районі Графського та Вовчанських Хуторів.
Тоді як на Куп’янському – ворог атакував тричі поблизу Петропавлівки, Піщаного та Борової.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 132 бойових зіткнення. Вчора загарбники завдали 63 авіаційних ударів, скинули 154 керованих авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 8087 дронів-камікадзе та здійснили 3999 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 41 – з реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у Генштабі.
Також у ГШ оновили дані про втрати росіян.
Читайте також: Новини Харкова – головне 15 січня: як минула ніч
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Найважче було на півночі – Генштаб про бої в Харківській області», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2026 в 08:09;