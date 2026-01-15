Новини Харкова – головне 15 січня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:24

Тричі лунала тривога цієї ночі на Харківщині – була загроза ударів БпЛА та балістикою

Напередодні, о 23:48, на півночі Харківщини Повітряні сили ЗСУ зафіксували російський безпілотник. Вже о 23:52 у регіоні пролунала тривога. А о 23:54 додалася загроза застосування балістики із Бєлгородської області.

Відбій дали о 00:14, проте “тихо” було недовго – вже о 00:28 тривогу відновили. Моніторингові ТГ-канали зафіксували ціль на обласний центр.

О 00:41 оголосили відбій тривоги. Втретє її дали о 01:07 – ворог почав запускати балістику з Ростовської області.

На цей раз тривога лунала близько пів години і вже о 01:39 оголосили відбій.