Сім разів атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулось п’ять атак ворога у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Тихе та у напрямках населених пунктів Ізбицьке, Кругле. Наразі один бій триває.
На Куп’янському напрямку ворог два рази наступав на позиції українських захисників, у бік Піщаного та Курилівки, отримав відсіч.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 74 бої, зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, 13-та бригада НГУ «Хартія» відбила спробу штурму армії РФ на Липцівському напрямку та знищила близько 70 російських окупантів.
Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2026 в 16:44;