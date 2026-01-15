Сім разів атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулось п’ять атак ворога у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Тихе та у напрямках населених пунктів Ізбицьке, Кругле. Наразі один бій триває.

На Куп’янському напрямку ворог два рази наступав на позиції українських захисників, у бік Піщаного та Курилівки, отримав відсіч.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 74 бої, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, 13-та бригада НГУ «Хартія» відбила спробу штурму армії РФ на Липцівському напрямку та знищила близько 70 російських окупантів.