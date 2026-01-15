Live

Семь раз атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:44   15.01.2026
Виктория Яковенко
Семь раз атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Прилипка, Тихое и в направлениях населенных пунктов Избицкое, Круглое. Сейчас один бой продолжается.

На Купянском направлении враг дважды наступал на позиции украинских защитников, в сторону Песчаного и Куриловки, получил отпор.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 74 боя, отметили в Генштабе.

Напомним, 13-я бригада НГУ «Хартия» отбила попытку штурма армии РФ на Липцевском направлении и уничтожила около 70 российских оккупантов.

Читайте также: Терехов обратился к харьковчанам: враг разрушил крупный энергообъект

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Взрывы слышали в Харькове: атаковали пригород, что известно (дополняется)
Взрывы слышали в Харькове: атаковали пригород, что известно (дополняется)
15.01.2026, 15:00
Новости Харькова – главное 15 января: обстрел пригорода, разрушен энергообъект
Новости Харькова – главное 15 января: обстрел пригорода, разрушен энергообъект
15.01.2026, 16:46
Надо быть готовыми — харьковские энергетики об аварийных отключениях и морозах
Надо быть готовыми — харьковские энергетики об аварийных отключениях и морозах
15.01.2026, 13:48
«Выбивали» деньги у наркозависимых в Харькове: подозревают и правоохранителей
«Выбивали» деньги у наркозависимых в Харькове: подозревают и правоохранителей
15.01.2026, 13:19
Семь раз атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
Семь раз атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
15.01.2026, 16:44
Как будут отключать свет в Харьковской области 15 января – график
Как будут отключать свет в Харьковской области 15 января – график
14.01.2026, 21:12

Новости по теме:

14.01.2026
Ущерб окружающей среде от войны на Харьковщине достиг более 545 млрд грн
12.01.2026
Где сегодня, 12 января, атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00
12.01.2026
Когда Купянск полностью зачистят от оккупантов: ожидание Трегубова (видео)
10.01.2026
Планы РФ на Харьковщину, Терехов заговорил о ядерной энергетике — обзор фронта
10.01.2026
Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Семь раз атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 января 2026 в 16:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".