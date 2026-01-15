Семь раз атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Прилипка, Тихое и в направлениях населенных пунктов Избицкое, Круглое. Сейчас один бой продолжается.

На Купянском направлении враг дважды наступал на позиции украинских защитников, в сторону Песчаного и Куриловки, получил отпор.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 74 боя, отметили в Генштабе.

Напомним, 13-я бригада НГУ «Хартия» отбила попытку штурма армии РФ на Липцевском направлении и уничтожила около 70 российских оккупантов.