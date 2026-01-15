Знищено понад 70 окупантів: РФ намагалась штурмувати на північ від Харкова

13-та бригада НГУ «Хартія» відбила спробу штурму армії РФ на Липцівському напрямку та знищила близько 70 російських окупантів.

Як зазначили у бригаді, ворог полишає спроб тиснути на українських воїнів в регіоні. І додали: упродовж тижня окупанти здійснювали спроби штурму на північ від Харкова. Проте хартійці успішно відбили їх.

«Завдяки злагодженій взаємодії хартійців — піхотинців, операторів БпЛА, артилеристів та інших підрозділів — спроба виявилася невдалою, — наголошують у «Хартії». — Продовжуємо стояти на обороні Харківщини, продовжуємо тримати Харків на замку», – підкреслили у бригаді.

Нагадаємо, прапор України підняли над розтрощеною будівлею міської ради Куп’янська. Кадри 12 січня опублікував корпус НГУ «Хартія». Захисники повідомили, що спільно з тактичним угрупованням «Куп’янськ» завершують зачистку міста.