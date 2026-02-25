Історія “гідна Тарантіно” сталася на Харківщині: подробиці
Проєкт “Хочу жити” повідомив про успішні “розбірки” між окупантами в селі Лиман Перший на Харківщині. Є загиблі та поранені.
“Російський зек убив шість і поранив двох військовослужбовців відділення БпЛА, серед яких пілот центру “Рубікон”. Наш читач з 68-ї МСД ЗС РФ поділився історією, гідною екранізації Квентіном Тарантіно, – пише телеграм-канал проєкту “Хочу жити”. – 24.10.2025 року на КП розвідроти 27-ї ОМСБр у н.п. Лиман Перший Харківської області вийшли військовослужбовці 121 МСП 68 МСД. Будучи трохи під шафе, солдати прийшли висловити своє невдоволення тим, що пілоти розвідроти атакували їх FPV-дроном і спалили їм квадроцикл. Застосувавши фізичний вплив до пілотів, що знаходилися на КП, бійці 121-го МСП вилучили обладнання для управління польотами та залишили КП у невідомому напрямку”.
Це був лише початок історії. Наступного дня командир розвідроти старший лейтенант Юрій Давидов приїхав на КП та дізнався від солдатів подробиці нічної події. Він вирішив повернути обладнання та покарати кривдників. Зібрав оперативну групу і вирушив розбиратися з окупантами зі 121-го полку. Обладнання знайшли та спробували забрати. У результаті між росіянами з різних підрозділів почалася суперечка. У процесі один із учасників – сержант Пєтухов нагадав своєму візаві гранатометнику Корольову його недавнє тюремне минуле.
“У запалі емоцій Пєтухов почав загрожувати Корольову тим, що змусить його до “сексуального контакту неприродним чином”, обізвавши його “опущеним”. Мабуть, такі слова від Пєтухова боляче зачепили колишнього арештанта, після чого Корольов схопив свою зброю та відкрив вогонь”, – зазначили в “Хочу жити”.
У цій перестрілці, за даними джерела проєкту, загинули шестеро людей, насамперед – нестриманий Пєтухов. Ще двоє отримали поранення. “Хочу жити” навів дані всіх.
Влучного гранатометника Корольова затримали, він під слідством.
