«Відмовились від атаки»: троє окупантів здалися в полон на Харківщині (відео)

Фронт 12:35   13.02.2026
Вікторія Яковенко
«Відмовились від атаки»: троє окупантів здалися в полон на Харківщині (відео) Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті на Харківщині за минулу добу повідомили в Угрупованні об’єднаних сил.

Як розповів речник Віктор Трегубов, на Південно-Слобожанському ворог продовжує спроби перетнути держкордон й інфільтрувати особовий склад у напрямку Охрімівки.

«На Великобурлуцькому напрямку противник атакував позиції в Колодязному. По окупантах нанесено вогневе ураження, через що вони відмовилися від атаки. Три окупанти здалися в полон», – зазначили в Угрупованні.

Там зазначили, що Сили оборони завдають росіянам втрат у живій силі й техніці та зривають спроби просунутися вглиб території України.

Відео: Угруповання об’єднаних сил

Нагадаємо, вранці 13 лютого Генштаб ЗСУ поінформував про 14 боїв, які були за добу в регіоні. Складніше було півночі від Харкова – там зафіксували 13 атак ЗС РФ. Тоді як на Куп’янщині – українські захисники відбили один штурм ворога біля Піщаного.

Читайте також: Росіяни лізуть звідусіль: що насправді відбувається у прикордонні Харківщини

Автор: Вікторія Яковенко
