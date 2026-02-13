«Відмовились від атаки»: троє окупантів здалися в полон на Харківщині (відео)
Про ситуацію на фронті на Харківщині за минулу добу повідомили в Угрупованні об’єднаних сил.
Як розповів речник Віктор Трегубов, на Південно-Слобожанському ворог продовжує спроби перетнути держкордон й інфільтрувати особовий склад у напрямку Охрімівки.
«На Великобурлуцькому напрямку противник атакував позиції в Колодязному. По окупантах нанесено вогневе ураження, через що вони відмовилися від атаки. Три окупанти здалися в полон», – зазначили в Угрупованні.
Там зазначили, що Сили оборони завдають росіянам втрат у живій силі й техніці та зривають спроби просунутися вглиб території України.
Відео: Угруповання об’єднаних сил
Нагадаємо, вранці 13 лютого Генштаб ЗСУ поінформував про 14 боїв, які були за добу в регіоні. Складніше було півночі від Харкова – там зафіксували 13 атак ЗС РФ. Тоді як на Куп’янщині – українські захисники відбили один штурм ворога біля Піщаного.
Читайте також: Росіяни лізуть звідусіль: що насправді відбувається у прикордонні Харківщини
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: группировка, окупанти, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: ««Відмовились від атаки»: троє окупантів здалися в полон на Харківщині (відео)», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2026 в 12:35;