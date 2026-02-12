Росіяни лізуть звідусіль: що насправді відбувається у прикордонні Харківщини
Українські захисники фіксують активність ЗС РФ уздовж держкордону на різних напрямках, розповів в етері нацмарафону речник Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов.
На Харківщині, за його словами, це райони міста Вовчанськ, села Дігтярне Вовчанської громади, а також села Амбарне Великобурлуцької громади.
“Якщо брати кордон, то головна мета росіян – це встановити зону контролю на кордоні як таку. Вони колись мріяли, ще два роки тому ставилося завдання про зону контролю кілометрів аж до 30 глибиною. Зараз вони намагаються хоч якусь ділянку кордону просто його перейти та зайняти хоч якийсь населений пункт поблизу. Не особливо вдало, хоча певні успіхи в них є”, – зазначив Трегубов.
Як приклад такого успіху супротивника він навів район села Грабовське на Сумщині.
“На Харківщині, наприклад, є активні намагання у Дігтярному чи в інших населених пунктах”, – констатував Трегубов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Читайте також: Неприємні новини з району Вовчанська прогнозує співзасновник DeepState 📹
12 Лютого 2026 в 20:48