Причаїлися в кущах: харків’янина на кордоні помітив дрон (відео)
Вночі на Буковині прикордонники за допомогою дрона піймали трьох чоловіків, серед затриманих – житель Харкова.
Рух чоловіків в бік держкордону на ділянці відділу «Сокиряни» зафіксував оператор БпЛА Чернівецького прикордонного загону, розповіли в ДПСУ. Тож їхній співробітник викликав групу реагування.
«Почувши наближення автомобіля прикордонників, порушники зійшли з дороги та причаїлися в кущах. Однак оператор дрона за допомогою тепловізійної камери бачив цей маневр і скорегував дії прикордонного наряду. В результаті порушники були затримані», – розповіли прикордонники.
З’ясувалося, що троє чоловіків – киянин, харків’янин та житель Донеччини – віком від 31 до 38 років планували незаконно потрапити до Молдови за допомогою онлайн карти.
На затриманих склали матеріали про адміністративне правопорушення.
Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2025 в 12:34
