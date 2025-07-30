Інвалідністю за $7000 торгували в Харкові
39-річному чоловікові повідомили про підозру через “забезпечення” інвалідністю ухилянта. Той хотів виїхати з України.
“Влітку 2024 року мешканець Харкова запропонував громадянину посприяти у підготовці медичних документів для подальшого отримання другої групи інвалідності. Він наголошував на наявності знайомств серед лікарів закладів охорони здоров’я та членів медико-соціальної експертної комісії (нині — Експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи), на яких начебто мав вплив”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Коштувала “послуга” 7000 доларів США. За ці гроші ухилянт мав отримати меддовідки з фіктивними діагнозами (“букетом” із ЧМТ та серцевого захворювання), сприяння лікарів, які б прийняли цю документацію, та потрібне рішення експертної комісії – другу групу інвалідності. Надалі це допомогло б “клієнту” виїхати з України.
Читайте також: Підробив медичну виписку на своє ім’я: підозрюють мешканця Харківщини
“Першу частину — 3500 доларів США — фігурант отримав на парковці одного з супермаркетів м. Харкова. Надалі під час чергової зустрічі він повідомив, що документи вже готові та направлені до відповідної експертної команди, яка функціонує на базі одного з міських медичних закладів. Правоохоронці викрили ділка”, – зазначили прокурори.
Йому повідомили про підозру, а інших учасників схеми встановлюють.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: инвалидность, новини Харкова, підозра, подделка, прокуратура, справка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Інвалідністю за $7000 торгували в Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2025 в 15:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "39-річному чоловікові повідомили про підозру через “забезпечення” інвалідністю ухилянта. Той хотів виїхати з України".