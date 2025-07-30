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Інвалідністю за $7000 торгували в Харкові

Суспільство 15:04   30.07.2025
Оксана Горун
Інвалідністю за $7000 торгували в Харкові

39-річному чоловікові повідомили про підозру через “забезпечення” інвалідністю ухилянта. Той хотів виїхати з України.

“Влітку 2024 року мешканець Харкова запропонував громадянину посприяти у підготовці медичних документів для подальшого отримання другої групи інвалідності. Він наголошував на наявності знайомств серед лікарів закладів охорони здоров’я та членів медико-соціальної експертної комісії (нині — Експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи), на яких начебто мав вплив”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Коштувала “послуга” 7000 доларів США. За ці гроші ухилянт мав отримати меддовідки з фіктивними діагнозами (“букетом” із ЧМТ та серцевого захворювання), сприяння лікарів, які б прийняли цю документацію, та потрібне рішення експертної комісії – другу групу інвалідності. Надалі це допомогло б “клієнту” виїхати з України.

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“Першу частину — 3500 доларів США — фігурант отримав на парковці одного з супермаркетів м. Харкова. Надалі під час чергової зустрічі він повідомив, що документи вже готові та направлені до відповідної експертної команди, яка функціонує на базі одного з міських медичних закладів. Правоохоронці викрили ділка”, – зазначили прокурори.

Йому повідомили про підозру, а інших учасників схеми встановлюють.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2025 в 15:04;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "39-річному чоловікові повідомили про підозру через “забезпечення” інвалідністю ухилянта. Той хотів виїхати з України".