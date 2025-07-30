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Инвалидностью за $7000 торговали в Харькове

Общество 15:04   30.07.2025
Оксана Горун
Инвалидностью за $7000 торговали в Харькове

39-летнему мужчине сообщили о подозрении из-за «обеспечения» инвалидностью уклониста. Тот хотел выехать из Украины.

«Летом 2024 года житель Харькова предложил гражданину посодействовать в подготовке медицинских документов для дальнейшего получения второй группы инвалидности. Он отмечал наличие знакомств среди врачей учреждений здравоохранения и членов медико-социальной экспертной комиссии (ныне — Экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности), на которых якобы имел влияние», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Стоила «услуга» 7000 долларов США. За эти деньги уклонист должен был получить медсправки с фиктивными диагнозами («букетом» из ЧМТ и сердечного заболевания), содействие врачей, которые приняли бы эту документацию, и нужное решение экспертной комиссии — вторую группу инвалидности. В дальнейшем это помогло бы «клиенту» выехать из Украины.

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«Первую часть – 3500 долларов США – фигурант получил на парковке одного из супермаркетов г. Харькова. В дальнейшем во время очередной встречи он сообщил, что документы уже готовы и направлены в соответствующую экспертную команду, функционирующую на базе одного из городских медицинских учреждений. Правоохранители разоблачили дельца», — отметили прокуроры.

Ему сообщили о подозрении, а других участников схемы устанавливают.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 15:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "39-летнему мужчине сообщили о подозрении из-за «обеспечения» инвалидностью уклониста. Тот хотел выехать из Украины".