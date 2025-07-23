Подделал медицинскую выписку на свое имя: подозревают жителя Харьковщины
В Нацполиции сообщили: 47-летнему гражданину грозит до двух лет тюрьмы за подделку официального документа на свое имя.
«Злоумышленник самостоятельно изготовил выписку из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного на свое имя. Подробный документ планировал использовать для получения группы инвалидности», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Фигуранта разоблачили работники Харьковского районного управления полиции №3. По факту открыли уголовное производство, и мужчине уже сообщили о подозрении.
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Ранее уклонист в Харькове заплатил $15 000, чтобы оформить себе инвалидность из-за COVID-19. «На горячем» задержали дельца, который обещал помочь товарищу за деньги оформить вторую группу инвалидности, чтобы избежать мобилизации.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: инвалидность, новости Харькова, подделка, подозрение, полиция, уклонист;
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2025 в 13:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Нацполиции сообщили: 47-летнему гражданину грозит до двух лет тюрьмы за подделку официального документа на свое имя".