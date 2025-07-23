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Підробив медичну виписку на своє ім’я: підозрюють мешканця Харківщини

Суспільство 13:05   23.07.2025
Оксана Горун
Підробив медичну виписку на своє ім’я: підозрюють мешканця Харківщини Фото: ГУНП в Харківській області

У Нацполіції повідомили: 47-річному громадянину загрожує до двох років ув’язнення за підробку офіційного документа на своє ім’я.

“Зловмисник самостійно виготовив виписку із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого на своє ім’я. Підробний документ планував використовувати для отримання групи інвалідності”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

Фігуранта викрили працівники Харківського районного управління поліції №3. За фактом відкрили кримінальне провадження, і чоловікові вже повідомили про підозру.

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Раніше ухилянт у Харкові заплатив $15 000, щоб оформити собі інвалідність через COVID-19. “На гарячому” затримали ділка, який обіцяв допомогти товаришу за гроші оформити другу групу інвалідності, щоб уникнути мобілізації.

Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Підробив медичну виписку на своє ім’я: підозрюють мешканця Харківщини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2025 в 13:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Нацполіції повідомили: 47-річному громадянину загрожує до двох років ув’язнення за підробку офіційного документа на своє ім’я".