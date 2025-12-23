Live

Що відбувається на кордоні в Харківській області: дані Держприкордонслужби 📹

Фронт 20:15   23.12.2025
Оксана Горун
ЗС РФ прагнуть розширити зону боїв на території України користуючись із прикордонних територій – саме так оцінюють у ДПСУ спробу росіян прорватися до села Сотницький Козачок у Харківській області.

“Ворог себе активно почав за останні кілька днів проявляти у напрямку населеного пункту Сотницький Козачок. Там певні свої піхотні групи залучає для того, щоб накопичитися в цьому населеному пункті та спробувати розширити зону боїв, просуваючись углиб території нашої держави, але зазнає великих втрат. Втрат від нашої артилерії, втрат від застосування операторами безпілотних літальних апаратів цих засобів. І тут активно діють як підрозділи Державної прикордонної служби, так і у взаємодії з іншими складниками Сил оборони нашої держави“, – сказав у етері нацмарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він також зазначив, що вздовж держкордону фактично немає територій, які не знаходилися б під російськими обстрілами. Проте за цей рік відбулися зміни в засобах, які застосовує ворог. Якщо раніше для терористичних атак усе більше використовували артилерію, то зараз на зміну їй приходять дрони.

“Це і скиди з дронів, дрони на оптоволокні, FPV-дрони. Найбільше обстрілів припадає в межах Сумської області та Харківщини. Менше обстрілів по Чернігівщині, але бувають періоди, коли ворог суттєво нарощує обстріли Чернігівщини”, – сказав Демченко.

Читайте також: Штурм кордону, збита в Харкові дитина та бюджет міста – підсумки 22 грудня

Водночас до Сумської та Чернігівської областей з території РФ частіше намагаються просочуватися російські ДРГ, ніж на Харківщину. Спікер ДПСУ окремо наголосив, що ворогові не вдається досягти бажаного та створити “буферну зону” вздовж кордону.

Автор: Оксана Горун
