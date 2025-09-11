Сьогодні 11 вересня: яке свято та день в історії

11 вересня 2022 року Сили оборони України, звільняючи північ Харківщини, вийшли на держкордон: росіяни втекли з Дергачівської та Золочівської громад. У 2001-му відбулася серія масштабних терактів у США. У 1944-му група американських військових вперше перетнула кордон нацистської Німеччини. У 1943-му в Харкові створили хор імені Верьовки. У 1864-му народився український поет Павло Грабовський. У 9-му армія Римської імперії зазнала великої поразки в битві з германцями в Тевтобурзькому лісі.

Свята та пам’ятні дати 11 вересня

11 вересня – Всесвітній день боротьби із тероризмом.

Також сьогодні: День “Немає новин – це хороші новини” та День пам’яті бібліотек.

11 вересня в історії

11 вересня 9 року армія Римської імперії зазнала великої поразки у битві з германцями в Тевтобурзькому лісі. Докладніше.

11 вересня 1864 року народився український поет Павло Грабовський. Докладніше.

11 вересня 1944 року група військових США першою серед військ союзників перетнула західний сухопутний кордон нацистської Німеччини. Це ще не було повномасштабне вторгнення – лише розвідувальна операція. Проте сам факт мав велике символічне значення.

“Увечері понеділка, 11 вересня 1944 року, близько 18:00, Ворнер Хольцингер у званні штаб-сержанта став першим солдатом США та союзників, який ступив на материкову частину Німеччини. Він очолив піший розвідувальний патруль через річку Ур. Патруль перетнув залишки зруйнованого мосту в Штольцембурзі (Stolzembourg), Люксембург, і вийшов на німецьку територію”, – пише Liberation Route Europe – транснаціональний меморіал “Шлях визволення Європи”.

На той момент пройшло три місяці після висадки в Нормандії. Радянські війська наступали зі сходу, взявши під контроль більшу частину Білорусі та України, а також країн Балтії та сходу Польщі. У серпні Червона армія перетнула кордон Німеччини в Східній Пруссії (нині ці території входять не до складу Німеччини, а РФ, Польщі та Литви). А союзники 25 серпня звільнили Париж, а 10 вересня місто Люксембург (столицю Великого герцогства Люксембург нацисти залишили заздалегідь, здавши без бою). 5-та бронетанкова дивізія США вже вийшла до кордону Німеччини, що проходив річкою Ур (Оур).

“Між американцями існувало суперництво за звання перших, хто увійде до Німеччини. Це було б досягненням, яке принесло б їм гордість і місце в історії”, – додає контексту ресурс “War history online”, посилаючись на книгу Чарльза Вайтінга “Західний вал” (“West Wall: The Battle for Hitler’s Siegfried Line”).

Лейтенант Віпонд із 5-ї бронетанкової дивізії наказав своєму штаб-сержанту Ворнеру Хольцингеру взяти з собою патруль, перетнути річку та дослідити прибережну територію Німеччини навпроти. До патруля увійшли п’ятеро військових, у тому числі французький офіцер – лейтенант Лілль (йому ще й передбачали роль перекладача).

“Хольцингер не мав уявлення, скільки німецьких військ може бути в цьому районі. З тіні берега річки вони спостерігали за ознаками ворога. П’ятеро чоловіків готувалися увійти в імперію, яка, за словами Гітлера, проіснує тисячу років. Німці довели, як люто вони можуть боротися, – пише War history online. – Нарешті вони вирішили переправитися. Міст XVIII століття, який колись перетинав річку, був зруйнований. Єдиний спосіб перейти – промокнути. Хольцингер увійшов першим, тримаючи карабін напоготові на випадок неприємностей, коли він заходив на мілководдя. Інші пішли за ним. Усю дорогу вони спостерігали за берегом з німецького боку. Нічого не ворушилося. Жодного пострілу не було. Нарешті, промоклі по стегна, вони вийшли з річки та потрапили до Німеччини. Вони були рекордсменами. Саме тоді вони зрозуміли, що переходили дорогу перед ретельно замаскованим німецьким бункером. Якби він був зайнятий, вони всі були б мертві”.

Проте розвідники переконалися: противника з того боку річки не було. Лише давно занедбані оборонні споруди, які зводили на випадок вторгнення з боку Франції. Попри те що перший рейд на територію Німеччини відбувся 11 вересня, до захоплення американськими військами першого німецького міста – Аахена – залишався ще місяць. Ця битва почалася 2 жовтня і тривала до 21-го.

11 вересня 1943 року в Харкові створили народний хор, який зараз є державним українським хором імені Г. Верьовки. Докладніше.

11 вересня 2001 року відбулася серія масштабних терактів у США – найбільша в історії людства за кількістю жертв. Докладніше.

11 вересня 2022 року Сили оборони України, звільняючи північ Харківщини, вийшли на держкордон: росіяни втекли з Дергачівської та Золочівської громад. Докладніше.

Відео: Всеволод Кожем’яко

Церковне свято 11 вересня

11 вересня вшановують пам’ять преподобної Феодори Олександрійської. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо в лісі багато грибів, то зима буде суворою.

Якщо ще літають бджоли, то зима прийде пізно.

Якщо вже піднялися озимі, наступного року буде гарний урожай.

Що не можна робити 11 вересня

Не можна починати нові справи.

Водночас не можна лінуватися.

Не можна свататися та одружуватися.

День не підходить для здійснення великих покупок.