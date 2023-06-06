Сьогодні 6 червня: яке свято та день в історії

6 червня в Україні – День журналіста. Цього дня 1882-го запатентовано електричну праску. 1933 року відкрився перший у світі автокінотеатр. А 1944-го стартувала перша частина операції “Оверлорд”, яку радянські історики називали відкриттям Другого фронту.

Свята та пам’ятні дати 6 червня

6 червня в Україні – День журналіста.

Під егідою ООН проходять День садівництва, День кінотеатру просто неба та День “Йо-йо”.

6 червня в історії

6 червня 1882 року американець Генрі Сілі запатентував електричну праску. Вона суттєво відрізнялася від звичних нам, адже дуже довго нагрівалася та важила 6,8 кг.

Однак навіть така нелегка конструкція була значним прогресом порівняно з тим, чим доводилося до цього користуватися домогосподаркам і прачкам по всьому світу. Найбільш поширеними були нагрівальні праски, які ставили в піч, або на відкритий вогонь. У XVIII столітті з’явилася праска з вугіллям, що палає всередині. Наприкінці ХІХ – на початку XX поширювалися інші види прасок, які нагрівалися різними видами палива: спиртом, китовим жиром, газом та бензином. Ідею використання електрики для нагрівання праски розробляли одразу кілька дослідників у 1880-ті. Генрі Сірі з Нью-Йорка першим зміг втілити її в життя та запатентувати. Згодом, 1883 року, він отримав патент вже на покращену конструкцію. А полегшена електрична праска з’явилася 1903 року.

6 червня 1933 року відкрився перший у світі автокінотеатр. Його створив у дворі власного будинку Річард Холлінгсхед – мешканець міста Кемден (штат Нью-Йорк). Майданчик, де можна запаркуватися та дивитися кіно, був розрахований на 400 автомобілів. Глядачі платили 25 центів за вхід та ще 25 – за паркування. Максимальна кількість автокінотеатрів у світі була в 1950-х – близько 5000. А найбільший такий кінотеатр вміщував 2500 автомобілів та ще 1200 глядачів на сидячих місцях.

6 червня 1944 року стартувала перша частина операції “Оверлорд”, відома як операція “Нептун”, а в радянській історіографії – відкриття Другого фронту. Радянські історики вперто не визнавали “Другим фронтом” всі інші військові дії антигітлерівської коаліції, у тому числі бойові дії Великобританії з 1939 року, США – з грудня 1941 року, війну на морі та колоніях тощо. 6 червня війська США, Великої Британії, Канади, Франції висадилися узбережжя Нормандії.

Усе розпочала повітряно-десантна операція, в якій брали участь 24 тисячі парашутистів. Вони десантувалися після опівночі. О 6:30 ранку пішов морський десант. Загалом участь в операції брали 156 тисяч військових, які безпосередньо висадилися на берег; майже 200 тисяч військовослужбовців військово-морських сил та 7000 судів усіх типів та видів. До кінця дня в англійському та американському секторах висадилися п’ять піхотних дивізій, три – повітряно-десантні та танкова бригада. Вони змогли одразу захопити берегову смугу на глибину від трьох до п’яти кілометрів (хоч і не по всій довжині фронту). Повністю плацдарми звільнили 7 червня. Це була найбільша морська десантна операція у світовій історії.

6 червня 1992 року Спілка журналістів України вступила до Міжнародної федерації журналістів. На честь цієї події указом Президента України у 1994 році встановлено професійне свято працівників ЗМІ – День журналіста України.

Церковне свято 6 червня

6 червня християни вшановують пам’ять преподобного Симеона Стовпника на Дивнiй горі. Народився Симеон у 512 році в Антіохії. Матір довго не могла завагітніти, їй це вдалося молитвами Йоана Предтечі. Тож вона обіцяла присвятити сина Богові. Із самого дитинства Симеонові кілька разів являвся Бог, передбачаючи майбутні подвиги та нагороду за них. Коли хлопцю було лише шість років, він уже пішов на пустельну гору, а згодом оселився в обителі преподобного Йоана Стовпника, де й сам зійшов на стовп. На 22-му році життя за одкровенням перейшов на Дивну гору, де заснував монастир. Мав дари чудотворення та передбачення. Провів на стовпі 68 років, помер у 596-му.

Народні прикмети

Багато роси вранці – до сильного вітру.

Якщо серед дня закрилися квіти кульбаби та фіалки, то скоро піде дощ.

Що не можна робити 6 червня

Не варто в цей день садити огірки.

Не можна пити алкоголь.

Не можна лякати дитину, навіть жартома.