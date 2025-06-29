Сьогодні 29 червня: яке свято та день в історії

29 червня в Україні відзначають День молодіжних та дитячих громадських організацій. У 1995 році в цей день у Сеулі (Південна Корея) обвалився торговий центр “Sampoong”. У 1949-му в Південній Африці почала діяти політика апартеїду. У 1849-му народилася Олена Пчілка. У 1659-му козаки Івана Виговського вщент розгромили московське військо в битві під Конотопом. У 1613-му знаменитий театр “Глобус” у Лондоні загорівся під час вистави за п’єсою Вільяма Шекспіра “Генріх VIII”.

Свята та пам’ятні дати 29 червня

29 червня в Україні – День молодіжних і дитячих громадських організацій України (відзначають в останню неділю червня).

У світі – Міжнародний день тропіків.

Також сьогодні: Міжнародний день бруду, Всесвітній день склеродермії, Міжнародний день промислового дизайну.

29 червня в історії

29 червня 1613 року в Лондоні під час вистави за п’єсою Вільяма Шекспіра “Генріх VIII” спалахнув театр “Глобус”. Докладніше.

29 червня 1659 року українські козацькі війська гетьмана Івана Виговського разом із кримськими татарами розгромили військо Москви під командуванням Олексія Трубецького. Докладніше.

29 червня 1849 року народилася Олена Пчілка (Ольга Косач) – українська письменниця та мати Лесі Українки.

29 червня 1949 року у Південно-Африканській Республіці набув чинності закон, який забороняв расово змішані шлюби. Саме його прийняття традиційно вважають початком дії в ПАР політики апартеїду – расової дискримінації та придушення, яка була офіційною в державі аж до 1990-х. Докладніше.

29 червня 1995 року в Сеулі, Південна Корея, обвалився торговий центр “Sampoong”. У результаті загинули 502 особи, ще майже тисяча отримали поранення. Ця катастрофа, до руйнування Rana Plaza в Бангладеш, вважалася найтрагічнішим за наслідками обваленням будівлі в сучасній історії. Для Південної Кореї воно, як і раніше, залишається найбільшою катастрофою мирного часу.

Торговий центр ввели в експлуатацію всього за п’ять років до трагедії. З самого початку при його будівництві порушили закони та будівельні норми. Так, за початковим планом, на місці колишнього звалища мала зрости чотириповерхова будівля. Але збудували ще й п’ятий поверх, який не був передбачений проєктом. Крім того, з плану споруди прибрали кілька опорних колон, а замість них встановили ескалатори. Щоб у такому вигляді здати будівлю, звісно, давали хабарі чиновникам.

“Будівництво магазину розпочалося в 1987 році та було завершено в 1990 році. Компанія, яка спочатку мала контракт на будівництво споруди, відмовилася від контракту після того, як голова будівельного відділу “Sampoong Group” Лі Джун зажадав змін до бетонних опорних колон, що призвело до структурних проблем. Зрештою Лі Джун скористався власною компанією для завершення будівництва”, – пише англомовна Вікіпедія.

Попри “міну”, яку заклали на етапі будівництва, трагедії з великою кількістю жертв можна було уникнути. Зрештою, торговий центр не обвалися несподівано; цьому передував тривалий та очевидний процес руйнування. Усе почалося з відкриття в січні 1994 року на другому поверсі будівлі книгарні. Як пізніше встановило слідство, протягом року під вагою значної кількості книг у будівлі з’явилися та розширилися тріщини. У березні 1995-го книгарню закрили, але процес руйнування не припинився. У квітні 1995-го на стелі над ресторанами виникли значні тріщини, а підлога на п’ятому поверсі почала прогинатися. Вранці 29 червня, у день трагедії, в одній з опорних колон виявили тріщину глибиною 20 сантиметрів, а стеля та підлога на 5-му поверсі провисли. Верхні поверхи будівлі вібрували. Попри це, персонал та керівництво продовжували повільно розслідувати ситуацію, не евакуюючи відвідувачів. Хоча руйнування виявили о 9-й ранку, п’ятий поверх закрили для відвідувачів лише о 12-й годині дня. О 16:00 керівництво провело екстрену нараду щодо ситуації, перебуваючи в тій само будівлі. Попри те, що лунали заклики до евакуації людей, учасники наради зупинилися на варіанті проведення поточного ремонту без закриття центру. О 17:40 керівництво будівлі отримало повідомлення про різке погіршення ситуації та залишило будівлю. Але відвідувачів ні про що не попередили. О 17:52 завалився дах, а потім і опорні колони. Південне крило будівлі “склалося” за 20 секунд. Під завалами опинилося 1445 людей, третину з них врятувати не вдалося.

“Слідчі дійшли висновку, що обвалення сталося головним чином через специфікацію колон, які були неправильними для проєкту будівлі з плоскими плитами. 27 грудня 1995 року Лі Джуна визнали винним у злочинній недбалості та засудили до 10 років і 6 місяців позбавлення волі. Пізніше його вирок пом’якшили до 7 років і 6 місяців після апеляції. Його сина, Лі Хан Сана, визнали винним у корупції та ненавмисному вбивстві й засудили до 7 років позбавлення волі. Крім того, двох містобудівників з району Сочхо визнали винними в отриманні хабарів”, – повідомляють автори статті про цю трагедію в англомовній Вікіпедії.

Церковне свято 29 червня

29 червня вшановують пам’ять славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вночі чітко видно Чумацький шлях, то погода буде спекотною.

Якщо пішов дощ, то й перший тиждень липня буде дощовим.

Якщо на калині ягоди вже червоні, то осінь буде пізня.

Що не можна робити 29 червня

Не можна займатися важкою фізичною працею і домашніми справами.

Не можна брати та давати гроші в борг.

Не можна вінчатися.

Не слід купатися у водоймах.