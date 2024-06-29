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Сьогодні 29 червня: яке свято та день в історії

Календар 06:00   29.06.2024
Оксана Горун
Сьогодні 29 червня: яке свято та день в історії

29 червня 1613 року в Лондоні під час вистави за п’єсою Вільяма Шекспіра “Генріх VIII” спалахнув знаменитий театр “Глобус”. У 1659-му козаки Івана Вигівського вщент розбили московське військо в Конотопській битві. 1849-го народилася Олена Пчілка. 1949-го в ПАР почала діяти політика апартеїду.

Свята та пам’ятні дати 29 червня

29 червня у світі – Всесвітній день промислового дизайну, Міжнародний день боротьби зі сколіозом та Всесвітній день проти відмови від свійських тварин (обидва припадають на останню суботу червня), Всесвітній день склеродермії.

Також відзначають: Міжнародний день тропіків, Міжнародний день амброзії (остання субота червня).

29 червня в історії

29 червня 1613 року в Лондоні під час вистави за п’єсою Вільяма Шекспіра “Генріх VIII” спалахнув театр “Глобус”. Детальніше.

Театр Глобус у Лондоні
Фото: Another Believer

29 червня 1659 року українські козацькі війська гетьмана Івана Виговського разом із кримськими татарами розгромили військо Москви під командуванням Олексія Трубецького. Ця битва стала однією з ключових у черговій московсько-українській війні (1658 – 1659). Детальніше.

29 червня 1849 року народилася Олена Пчілка (Ольга Косач) – українська письменниця та мати Лесі Українки.

Олена Пчілка письменниця

29 червня 1949 року у Південно-Африканській Республіці набув чинності закон, який забороняв расово змішані шлюби. Саме його прийняття традиційно вважають початком дії в ПАР політики апартеїду – расової дискримінації та придушення, яка була офіційною в державі аж до 1990-х. Детальніше.

Церковне свято 29 червня

29 червня – віддання свята П’ятдесятниці. Вшановують пам’ять славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла. Майбутній апостол Петро від народження мав ім’я Симон. Він був рибалкою з бідної родини. Одного разу його брат Андрій, один із дванадцяти апостолів, познайомив Симона з Ісусом. Христос дав йому ім’я Петро, що означає “скеля”. Апостол Петро став одним із найвідданіших учнів і послідовників Христа. Брав участь у багатьох біблійних подіях. А після Воскресіння Христа подорожував світом і проповідував християнство. Савл (майбутній апостол Павло) спочатку був фарисеєм знатного походження і заточував перших християн до в’язниць. Але одного разу йому явився Бог і запитав, навіщо Савл жене його. Після цього Савл увірував, хрестився і став проповідником, прийнявши ім’я Павло. Петро та Павло прийняли мученицьку смерть у Римі в 67 році за часів царювання Нерона. Тож їх пам’ять ушановують в один день.

Народні прикмети

Якщо вночі чітко видно Чумацький шлях, то погода буде спекотною.

Якщо пішов дощ, то й перший тиждень липня буде дощовим.

Якщо на калині ягоди вже червоні, то осінь буде пізня.

Що не можна робити 29 червня

Не можна займатися важкою фізичною працею і домашніми справами.

Не можна брати та давати гроші в борг.

Не можна вінчатися.

Не слід купатися у водоймах.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2024 в 06:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "29 червня 1613 року в Лондоні під час вистави за п’єсою Вільяма Шекспіра “Генріх VIII” спалахнув знаменитий театр “Глобус”".