Сьогодні 29 червня: яке свято та день в історії

29 червня 1613 року в Лондоні під час вистави за п’єсою Вільяма Шекспіра “Генріх VIII” спалахнув знаменитий театр “Глобус”. У 1659-му козаки Івана Вигівського вщент розбили московське військо в Конотопській битві. 1849-го народилася Олена Пчілка. 1949-го в ПАР почала діяти політика апартеїду.

Свята та пам’ятні дати 29 червня

29 червня у світі – Всесвітній день промислового дизайну, Міжнародний день боротьби зі сколіозом та Всесвітній день проти відмови від свійських тварин (обидва припадають на останню суботу червня), Всесвітній день склеродермії.

Також відзначають: Міжнародний день тропіків, Міжнародний день амброзії (остання субота червня).

29 червня в історії

29 червня 1613 року в Лондоні під час вистави за п’єсою Вільяма Шекспіра “Генріх VIII” спалахнув театр “Глобус”. Детальніше.

29 червня 1659 року українські козацькі війська гетьмана Івана Виговського разом із кримськими татарами розгромили військо Москви під командуванням Олексія Трубецького. Ця битва стала однією з ключових у черговій московсько-українській війні (1658 – 1659). Детальніше.

29 червня 1849 року народилася Олена Пчілка (Ольга Косач) – українська письменниця та мати Лесі Українки.

29 червня 1949 року у Південно-Африканській Республіці набув чинності закон, який забороняв расово змішані шлюби. Саме його прийняття традиційно вважають початком дії в ПАР політики апартеїду – расової дискримінації та придушення, яка була офіційною в державі аж до 1990-х. Детальніше.

Церковне свято 29 червня

29 червня – віддання свята П’ятдесятниці. Вшановують пам’ять славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла. Майбутній апостол Петро від народження мав ім’я Симон. Він був рибалкою з бідної родини. Одного разу його брат Андрій, один із дванадцяти апостолів, познайомив Симона з Ісусом. Христос дав йому ім’я Петро, що означає “скеля”. Апостол Петро став одним із найвідданіших учнів і послідовників Христа. Брав участь у багатьох біблійних подіях. А після Воскресіння Христа подорожував світом і проповідував християнство. Савл (майбутній апостол Павло) спочатку був фарисеєм знатного походження і заточував перших християн до в’язниць. Але одного разу йому явився Бог і запитав, навіщо Савл жене його. Після цього Савл увірував, хрестився і став проповідником, прийнявши ім’я Павло. Петро та Павло прийняли мученицьку смерть у Римі в 67 році за часів царювання Нерона. Тож їх пам’ять ушановують в один день.

Народні прикмети

Якщо вночі чітко видно Чумацький шлях, то погода буде спекотною.

Якщо пішов дощ, то й перший тиждень липня буде дощовим.

Якщо на калині ягоди вже червоні, то осінь буде пізня.

Що не можна робити 29 червня

Не можна займатися важкою фізичною працею і домашніми справами.

Не можна брати та давати гроші в борг.

Не можна вінчатися.

Не слід купатися у водоймах.