Сегодня 29 июня: какой праздник и день в истории
29 июня 1613 года в Лондоне во время спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «Генрих VIII» загорелся знаменитый театр «Глобус». В 1659-м казаки Ивана Выговского наголову разбили московское войско в Конотопской битве. В 1849-м родилась Олена Пчилка. В 1949-м в ЮАР начала действовать политика апартеида.
Праздники и памятные даты 29 июня
29 июня в мире – Всемирный день промышленного дизайна, Международный день борьбы со сколиозом и Всемирный день против отказа от домашних животных (оба приходятся на последнюю субботу июня), Всемирный день склеродермии.
Также отмечают: Международный день тропиков, Международный день амброзии (последняя суббота июня).
29 июня в истории
29 июня 1613 года в Лондоне во время спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «Генрих VIII» вспыхнул театр «Глобус». Подробнее.
29 июня 1659 года украинские казацкие войска гетмана Ивана Выговского вместе с крымскими татарами разгромили войско Москвы под командованием Алексея Трубецкого. Это сражение стало одним из ключевых в очередной московско-украинской войне (1658 – 1659). Подробнее.
29 июня 1849 года родилась Олена Пчилка (Ольга Косач) – украинская писательница и мать Леси Украинки. Подробнее.
29 июня 1949 года в Южно-Африканской Республике вступил в силу закон, запрещавший расово смешанные браки. Именно его принятие традиционно считают началом действия в ЮАР политики апартеида – расовой дискриминации и подавления, которая была официальной в государстве вплоть до 1990-х. Подробнее.
Церковный праздник 29 июня
29 июня – отдание праздника Пятидесятницы. Чтят память славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Будущий апостол Петр с рождения носил имя Симон. Он был рыбаком из бедной семьи. Однажды его брат Андрей, один из двенадцати апостолов, познакомил Симона с Иисусом. Христос дал ему имя Петр, что означает «скала». Апостол Петр стал одним из самых преданных учеников и последователей Христа. Участвовал во многих библейских событиях. А после Воскресения Христа путешествовал по миру и проповедовал христианство. Савл (будущий апостол Павел) изначально был фарисеем знатного происхождения и кидал первых христиан в тюрьмы. Но однажды ему явился Бог и спросил, зачем Савл гонит его. После этого Савл поверил, крестился и стал проповедником, приняв имя Павел. Петр и Павел приняли мученическую смерть в Риме в 67 году во время царствования Нерона. Поэтому их память чтят в один день.
Народные приметы
Если ночью четко виден Млечный путь, то погода будет жаркой.
Если пошел дождь, то и первая неделя июля будет дождливой.
Если на калине ягоды красные, то осень будет поздняя.
Что нельзя делать 29 июня
Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами.
Нельзя брать и давать деньги взаймы.
Нельзя венчаться.
Не следует купаться в водоемах.
Новости по теме:
- Категории: Календарь, Культура, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина; Теги: история, праздник, свято, церковный праздник;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сегодня 29 июня: какой праздник и день в истории»; из категории Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 июня 2024 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 июня 1613 года в Лондоне во время спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «Генрих VIII» загорелся знаменитый театр «Глобус»".