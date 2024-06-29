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Сегодня 29 июня: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   29.06.2024
Оксана Горун
Сегодня 29 июня: какой праздник и день в истории

29 июня 1613 года в Лондоне во время спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «Генрих VIII» загорелся знаменитый театр «Глобус». В 1659-м казаки Ивана Выговского наголову разбили московское войско в Конотопской битве.  В 1849-м родилась Олена Пчилка. В 1949-м в ЮАР начала действовать политика апартеида.

Праздники и памятные даты 29 июня

29 июня в мире – Всемирный день промышленного дизайна, Международный день борьбы со сколиозом и Всемирный день против отказа от домашних животных (оба приходятся на последнюю субботу июня), Всемирный день склеродермии.

Также отмечают: Международный день тропиков, Международный день амброзии (последняя суббота июня).

29 июня в истории

29 июня 1613 года в Лондоне во время спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «Генрих VIII» вспыхнул театр «Глобус». Подробнее.

Театр Глобус в Лондоне
Фото: Another Believer

29 июня 1659 года украинские казацкие войска гетмана Ивана Выговского вместе с крымскими татарами разгромили войско Москвы под командованием Алексея Трубецкого. Это сражение стало одним из ключевых в очередной московско-украинской войне (1658 – 1659). Подробнее.

29 июня 1849 года родилась Олена Пчилка (Ольга Косач) – украинская писательница и мать Леси Украинки. Подробнее.

Олена Пчилка писательница
Фото: www.t-skrypka.name

29 июня 1949 года в Южно-Африканской Республике вступил в силу закон, запрещавший расово смешанные браки. Именно его принятие традиционно считают началом действия в ЮАР политики апартеида – расовой дискриминации и подавления, которая была официальной в государстве вплоть до 1990-х. Подробнее.

Церковный праздник 29 июня

29 июня – отдание праздника Пятидесятницы. Чтят память славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Будущий апостол Петр с рождения носил имя Симон. Он был рыбаком из бедной семьи. Однажды его брат Андрей, один из двенадцати апостолов, познакомил Симона с Иисусом. Христос дал ему имя Петр, что означает «скала». Апостол Петр стал одним из самых преданных учеников и последователей Христа. Участвовал во многих библейских событиях. А после Воскресения Христа путешествовал по миру и проповедовал христианство. Савл (будущий апостол Павел) изначально был фарисеем знатного происхождения и кидал первых христиан в тюрьмы. Но однажды ему явился Бог и спросил, зачем Савл гонит его. После этого Савл поверил, крестился и стал проповедником, приняв имя Павел. Петр и Павел приняли мученическую смерть в Риме в 67 году во время царствования Нерона. Поэтому их память чтят в один день.

Народные приметы

Если ночью четко виден Млечный путь, то погода будет жаркой.

Если пошел дождь, то и первая неделя июля будет дождливой.

Если на калине ягоды красные, то осень будет поздняя.

Что нельзя делать 29 июня

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами.

Нельзя брать и давать деньги взаймы.

Нельзя венчаться.

Не следует купаться в водоемах.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2024 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 июня 1613 года в Лондоне во время спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «Генрих VIII» загорелся знаменитый театр «Глобус»".