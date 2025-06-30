Сьогодні 30 червня: яке свято та день в історії

30 червня в Україні – День арбітражного керуючого. У цей день 2022 року ЗСУ вибили росіян з острова Зміїний. У 1941-му у Львові проголосили Декларацію про відновлення Української держави. У 1936-му вперше опублікували роман «Віднесені вітром» Маргарет Мітчелл. У 1934-му в нацистській Німеччині відбулася “ніч довгих ножів”. У 1908-му впав Тунгуський метеорит. У 1907-му народився головнокомандувач УПА Роман Шухевич. У 1894-му в Лондоні відкрили Тавер-бридж.

Свята та пам’ятні дати 30 червня

30 червня в Україні – День арбітражного керуючого.

У світі – День соціальних мереж, Міжнародний день парламентаризму.

Також сьогодні: Міжнародний день боротьби зі сколіозом, Міжнародний день астероїда, Міжнародний день Сейлор Мун (героїні японського аніме).

30 червня в історії

30 червня 1894 року в Лондоні відкрили найзнаменитіший міст – Тавер-бридж. Докладніше.

30 червня 1907 року народився головнокомандувач УПА Роман Шухевич. Докладніше.

30 червня 1908 року в басейні річки Підкам’яна Тунгуска (в Сибіру) впав Тунгуський метеорит. Докладніше.

30 червня 1934 року в нацистській Німеччині відбулася “ніч довгих ножів”. Докладніше.

30 червня 1936 року вперше опублікований роман американської письменниці Маргарет Мітчелл “Віднесені вітром”. Він став головним бестселером у США у 1936 та 1937 роках. І не втратив популярності й у XXI столітті – опитування “Harris”, яке проводили у 2014 році, показало, що це друга улюблена книга американських читачів (випереджає твір Мітчелл лише Біблія). За свій роман письменниця здобула Пулітцерівську премію в галузі літератури. У 1939-му по ньому зняли оскароносний фільм з Вів’єн Лі та Кларком Гейблом у головних ролях. “Віднесені вітром” залишилися єдиним романом Мітчелл, та і його вона написала більше за збігом обставин.

Авторка роману народилася та виросла на американському Півдні – в Атланті, котра стала одним із ключових місць дії її роману. У творі багато автобіографічних моментів. Хоча Мітчелл, народжена у 1900 році, звичайно, не була особисто свідком подій Громадянської війни. Проте багато чула про ті часи від родичів, які їх пережили, зокрема – від бабусі Енні Фіцджеральд Стівенс. У бабусі було ірландське коріння (у романі “Віднесені вітром” батько головної героїні Скарлетт Джеральд О’Хара – ірландський іммігрант), вона пережила Громадянську війну на сімейній плантації “Рурал Хоум”. Низка рис Скарлетт О’Хара – данина матері Маргарет Мітчелл, яка була суфражисткою та боролася за права жінок.

Перш ніж створити роман, Мітчелл частину життя працювала кореспонденткою в газеті “The Atlanta Journal”. Згодом через проблеми зі здоров’ям (травму, яку отримала внаслідок ДТП) вона пішла з газети та стала домогосподаркою. У цей момент Мітчелл уже була вдруге заміжньою. Чоловік підтримував її ідею писати роман. Робота йшла повільно та зайняла майже десть років. А у квітні 1935-го рукопис письменниці прочитав редактор великого видавництва “Macmillan” Гарольд Летем. Він якраз шукав нову художню літературу для видання та одразу зробив висновок, що твір Мітчелл стане бестселером. Проте вона не погодилася одразу видавати написане. Ще рік письменниця доробляла рукопис, звіряючи з історичними фактами.

Тривалий час визначалися й із назвою, яка від початку була “Завтра – інший день”. Проте зрештою зупинилися на “Віднесених вітром” – посиланні на поему Ернеста Доусона та одночасно фразу Скарлетт, коли та розмірковує, що сталася з її будинком на плантації Тара (чи він стоїть, чи його вже “віднесло вітром, що пронісся через Джорджію”). Більше письменниця романів не створювала. Вона трагічно загинула у 1949 році (Мітчелл збила автівка з п’яним за кермом). Уже після її смерті на тлі комерційного успіху “Віднесених вітром” опублікували збірку дівочих творів Мітчелл та повість, яку вона написала в підлітковому віці, а також – збірку її статей для газети “The Atlanta Journal”.

30 червня 1941 року у Львові Українські національні збори проголосили Декларацію про відновлення Української держави. Докладніше.

30 червня 2022 року російські загарбники залишили острів Зміїний. До цього ЗСУ знищили значну кількість ворожої техніки та живої сили. Втечу зі Зміїного для своїх громадян у РФ традиційно оголосили “жестом доброї волі”.

Церковне свято 30 червня

Собор славних і всехвальних 12-ти апостолів: Петра, Андрія, Якова Зеведеєва, Йоана, брата його, Филипа, Варфоломія, Фоми, Матфея, Якова Алфеєва, Юди Якового, або Фадея, Симона Кананіта та Юди Іскаріота. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вночі була гроза, а до ранку стихла, то день буде погожим.

Якщо у другій половині дня розпочався дощ, то він йтиме до вечора.

Якщо при заході сонця небо золотисте, то найближчі дні будуть ясними та спекотними.

Що не можна робити 30 червня

Не можна пити алкоголь.

Не можна прибирати та прати.

Не рекомендується стригти волосся.

Не можна сваритися та згадувати образи.