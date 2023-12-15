Сьогодні 15 грудня: яке свято та день в історії

15 грудня в Україні – День працівників суду. Цього дня 1917 року Українська Центральна Рада ухвалила закон про створення Генерального суду. У 1934-му в Києві в підвалах НКВС розстріляли 28 діячів української культури та науки. У 1939-му відбулася прем’єра фільму “Віднесені вітром”. У 1970-му перший космічний апарат приземлився на Венеру. У 2000-му в Україні остаточно припинила роботу Чорнобильська АЕС і розпочалася акція “Україна без Кучми”.

Свята та пам’ятні дати 15 грудня

15 грудня – День працівників суду.

У світі також: День створення Програми організації ООН з охорони навколишнього середовища, Міжнародний день чаю, День кексів, День носіння перлів та День аутсайдерів.

15 грудня в історії

15 грудня 1917 року Українська Центральна Рада ухвалила закон про утворення Генерального суду.

Досі судова система України нічим не відрізнялася від інших на території колишньої Російської імперії. Але після Жовтневого перевороту в Петрограді українське керівництво прийняло чіткіший курс на відокремлення від росіян. Активна робота з формування власної судової системи розпочалася після проголошення III універсалу Центральної Ради. У законі, затвердженому 15 грудня, окреслили структуру Генерального суду та його повноваження. Зокрема, автори прописали: “Генеральний суд складається з трьох департаментів – цивільного, карного й адміністративного – і виконує на цілій території України всі функції, належні досі Правительствующому Сенатові в справах судових і в справах нагляду над судовими установами”. У Генеральному суді було 15 суддів, яких обирала Центральна Рада за поданням уряду. Перший склад затвердили 15 січня 1918 року. Генеральний суд певний час діяв у такому вигляді й за правління гетьмана Скоропадського, у липні 1918-го його замінили Державним сенатом, але згодом Директорія УНР відновила діяльність попередньої інституції під новою назвою – Вищий суд УНР.

15 грудня 1934 року в Києві, у підвалах НКВС (у будівлі, де знаходиться зараз Жовтневий палац) розстріляли 28 діячів української культури та науки. Серед розстріляних були діячі, які проживали на той час у Харкові – брати Іван та Тарас Крушельницькі та Кость Буревій. Докладніше.

15 грудня 1939 року відбулася прем’єра фільму “Віднесені вітром” з Вів’єн Лі та Кларком Ґейблом у головних ролях. Майбутній “хіт усіх часів та народів” уперше показали в Атланті – рідному місті авторки роману Маргарет Мітчелл, де, за сюжетом, розгортається частина драматичних подій за участю головних героїв фільму.

Зйомки фільму проходили в тому ж 1939 році, коли стрічку й випустили в прокат. Але підготовка до них була досить тривалою та дорогою. Право на екранізацію роману в Мітчелл продюсер фільму Девід Селзник придбав ще до виходу книги – він заплатив за це 50 тисяч доларів. Але й за наявності готової літературної бази надалі над сценарієм працювало 13 осіб, у тому числі іменитий письменник Скотт Фіцджеральд. Два роки початок зйомок відкладали в очікуванні, коли з’явиться вікно у графіку Кларка Ґейбла – продюсер картини бачив у ролі Ретта лише цього актора. А ось із виконавицею ролі Скарлетт виникли серйозні проблеми. На кастингу розглянули близько 1400 акторок. Сама Маргарет Мітчелл бачила в ролі своєї героїні Кетрін Хепберн. Але жодна з кандидаток не задовольняла продюсера та режисера. Прослухавши ще раз 400 відібраних кандидатів, почали розглядати інші варіанти. Як написав Селзник у своїх нотатках, на момент, коли в обговоренні прозвучало ім’я Вів’єн Лі, він ще навіть не бачив її фото. Але продюсер вирішив подивитися фільм за участю британки “Полум’я над Англією”, після чого запросив Лі виконати головну роль. Контракт із Вів’єн підписали 13 січня 1939 року. А першим зняли епізод якраз в Атланті – де Скарлетт та Ретт рятуються з міста, що палає. Причому пожежа була абсолютно реальною – у ній спалили декорації кількох фільмів (зокрема “Кінг-Конга”). Основні зйомки тривали з 26 січня до 27 червня. На них витратили чотири мільйони доларів, що було рекордом на той час. Але рекордними стали й збори – “Віднесені вітром” стали найкасовішим фільмом у світі та тримали цей рекорд в абсолютних цифрах 25 років (а з урахуванням інфляції зараз сума тих зборів уже дорівнює 3,7 млрд доларів, що робить фільм найкасовішим за всі часи). “Віднесені вітром” отримали 13 номінацій на “Оскар” і дев’ять статуеток, у тому числі за найкращий фільм, найкращого режисера (Віктор Флемінг), найкращий адаптований сценарій (Сідні Ховард, посмертно), найкращу жіночу роль (Вів’єн Лі) та найкращу жіночу роль другого плану (Гетті Мак-Денієл – перша афроамериканка, яка отримала “Оскар”).

15 грудня 1961 року в Єрусалимі до страти засудили колишнього оберштурмбанфюрера гестапо Адольфа Ейхмана, якого агенти “Моссаду” раніше викрали посеред вулиці в Аргентині та вивезли з цієї країни урядовим літаком Ізраїлю.

15 грудня 1970 року космічний апарат із Землі вперше здійснив посадку на іншу планету. “Піонером” стала радянська станція “Венера-7”. На відміну від своїх попередниць – “Венер” з четвертої по шосту – станція витримала надзвичайний тиск атмосфери та високі температури на планеті. Усі попередні версії космічних апаратів сплющило на висоті близько 25 км над поверхнею. Утім, їхня “смерть” не була марною – кожна зі станцій-попередниць встигала передати на Землю дані, з яких вчені робили висновки про ситуацію на Венері та вимоги до апарату, який зможе там існувати. За розрахунками тиск на поверхні Венери міг досягати 100 атмосфер, а температура плюс 500°C. Щоб апарат приземлення зміг усе це витримати, його зробили з титану, здатного витримати тиск до 180 атмосфер.

Теплову ізоляцію виконали зі склопласту та скловати. Запустили “Венеру-7” із космодрому “Байконур” 17 серпня 1970 року. Вона досягла поверхні другої планети від Сонця за 120 днів. Апарат зміг протриматися в атмосфері Венери 53 хвилини, передаючи дані на Землю (зокрема 20 хвилин – на поверхні). При спуску він доуточнив дані про температуру планети: вона коливалася від 25°C в атмосфері до 475°C на поверхні. Тиск на поверхні становив 90 (плюс-мінус 15) атмосфер.

15 грудня 2000 року в Україні остаточно припинили роботу Чорнобильської АЕС. Останнім у прямому етері “вимкнули” генератор третього енергоблока.

До цього моменту ЧАЕС вели з самого моменту аварії 1986 року. 1991-го після пожежі на другому енергоблоці ЧАЕС Верховна Рада терміново прийняла рішення вивести його з ладу та зупинити перший та третій енергоблоки. Але 1993 року на пропозицію Кабміну станцію вирішили експлуатувати далі – до кінця терміну, визначеного її технічним станом. Тиск громадськості з часом змусив керівництво країни все ж таки розробити план виведення ЧАЕС з експлуатації. Енергоблок №1 зупинили 1996 року, а вивели з експлуатації остаточно 1997-го. 1999 року достроково зняли з експлуатації блок №2. А в березні 2000-го Кабмін ухвалив рішення достроково припинити експлуатацію останнього з енергоблоків – третього – та остаточно закрити ЧАЕС до кінця року. Насправді третій реактор довелося зупинити через неполадки в системі 5 грудня – до визначеної керівництвом країни “години Х”. Але, за старою радянською традицією, заради “розрізання червоної стрічки”, 14 грудня реактор знову запустили – на 5% потужності. Тільки для того, щоби 15 грудня урочисто зупинити. Перед зупинкою станції, 14 грудня, її відвідав Президент України Леонід Кучма. А 15 грудня о 13:17 за його наказом під час трансляції телемосту “Чорнобильська АЕС — Національний палац “Україна” поворотом ключа аварійного захисту п’ятого рівня (АЗ-5) реактор енергоблока №3 Чорнобильської АЕС зупинили назавжди, і станція остаточно припинила генерацію електроенергії.

15 грудня 2000 року в Києві розпочалася акція “Україна без Кучми”. Детальніше.

Церковне свято

15 грудня за новим церковним календарем християни в Україні вшановують пам’ять священномученика Єлевферiя, матерi його мучениці Анфiї та мученика Корива, єпарха. Святий Єлевферій був сином заможного римського громадянина. Мати-християнка виховала сина у своїй вірі. Єлевферій виріс настільки ревним християнином, що у віці 20 років його вже призначили єпископом Іллірійським. За імператора Адріана святого Єлевферія за сміливу проповідь про Христа після мук обезголовили в Римі разом із його матір’ю Анфією. Єпарх Корив, який мучив святого Єлевферія, сам повірив у Христа та був страчений.

Народні прикмети

Якщо на вікнах снігові візерунки, то весна буде рання й тепла.

Якщо кішка спить цілий день 15 грудня, то зима буде суворою і морозною.

Якщо ворони кружляють над будинками – буде негода.

Що не можна робити 15 грудня

Не можна лихословити та лаятися.

Не можна полювати або ловити рибу.

Не можна влаштовувати пишні застілля.