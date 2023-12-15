Сегодня 15 декабря: какой праздник и день в истории

15 декабря в Украине – День работников суда. В этот день 1917 года Центральная Рада приняла закон о создании Генерального суда. В 1934-м в Киеве в подвалах НКВД расстреляли 28 деятелей украинской культуры и науки. В 1939-м состоялась премьера фильма «Унесенные ветром». В 1970-м первый космический аппарат приземлился на Венеру. В 2000-м в Украине окончательно прекратила работу Чернобыльская АЭС и началась акция «Украина без Кучмы».

Праздники и памятные даты 15 декабря

15 декабря – День работников суда.

В мире также: День создания Программы организации ООН по охране окружающей среды, Международный день чая, День кексов, День ношения жемчуга и День аутсайдеров.

15 декабря в истории

15 декабря 1917 года Украинская Центральная Рада приняла закон об образовании Генерального суда.

До этого момента судебная система Украины ничем не отличалась от других на территории бывшей Российской империи. Но после Октябрьского переворота в Петрограде украинское руководство приняло более четкий курс на отделение от россиян. Активная работа по формированию собственной судебной системы началась после провозглашения III универсала Центральной Рады. В законе, утвержденном 15 декабря, обозначили структуру Генерального суда и его полномочия. В частности, авторы прописали: «Генеральный суд состоит из трех департаментов – гражданского, уголовного и административного – и выполняет на всей территории Украины все функции, причитавшиеся до сих пор Правительствующему Сенату по делам судебным и по надзору над судебными учреждениями». В Генеральном суде было 15 судей, которых избирала Центральная Рада по представлению правительства. Первый состав утвердили 15 января 1918-го. Генеральный суд определенное время действовал в таком виде и при правлении гетмана Скоропадского, в июле 1918-го его заменили Государственным сенатом, но впоследствии Директория УНР возобновила деятельность предыдущей институции под новым названием — Высший суд УНР.

15 декабря 1934 года в Киеве, в подвалах НКВД (в здании, где находится сейчас Октябрьский дворец) расстреляли 28 деятелей украинской культуры и науки. Среди расстрелянных были деятели, проживавшие в то время в Харькове – братья Иван и Тарас Крушельницкие и Кость Буревий. Подробнее.

15 декабря 1939 года состоялась премьера фильма «Унесенные ветром» с Вивьен Ли и Кларком Гейблом в главных ролях. Будущий «хит всех времен и народов» впервые показали в Атланте – родном городе автора романа Маргарет Митчелл, где, по сюжету, разворачивается часть драматических событий с участием главных героев фильма.

Съемки фильма проходили в том же 1939 году, когда его выпустили в прокат. Но подготовка к ним была довольно продолжительной и дорогостоящей. Право на экранизацию романа в Митчелл продюсер фильма Дэвид Селзник приобрел еще до выхода книги – он заплатил за это 50 тысяч долларов. Но и при наличии готовой литературной базы в дальнейшем над сценарием работали 13 человек, в том числе именитый писатель Скотт Фицджеральд. Два года начало съемок откладывали в ожидании, когда появится окно в графике у Кларка Гейбла – продюсер картины видел в роли Ретта только этого актера. А вот с исполнительницей роли Скарлетт возникли серьезные проблемы. На кастинге рассмотрели около 1400 актрис. Сама Маргарет Митчелл видела в роли своей героини Кэтрин Хэпберн. Но ни одна из кандидаток не удовлетворяла продюсера и режиссера. Прослушав еще раз 400 отобранных кандидатов, стали рассматривать другие варианты. Как написал Селзник в своих заметках, на момент, когда в обсуждении прозвучало имя Вивьен Ли, он еще даже не видел ее фото. Но продюсер решил посмотреть фильм с участием британки «Пламя над Англией», после чего пригласил Ли исполнить главную роль. Контракт с Вивьен подписали 13 января 1939 года. А первым сняли эпизод как раз в Атланте – где Скарлетт и Ретт спасаются из пылающего города. Причем пожар был абсолютно реальным – в нем сожгли декорации нескольких фильмов (в том числе «Кинг-Конга»). Основные съемки продолжались с 26 января по 27 июня. На них потратили четыре миллиона долларов, что было рекордом в те времена. Но рекордными стали и сборы – «Унесенные ветром» стали самым кассовым фильмом в мире и держали этот рекорд в абсолютных цифрах 25 лет (а с учетом инфляции сейчас сумма тех сборов уже равна 3,7 млрд долларов, что делает фильм самым кассовым за все времена). «Унесенные ветром» получили 13 номинаций на «Оскар» и девять статуэток, в том числе за лучший фильм, лучшего режиссера (Виктор Флеминг), лучший адаптированный сценарий (Сидни Ховард, посмертно), лучшую женскую роль (Вивьен Ли) и лучшую женскую роль второго плана (Хэтти Макдэниел — первая афроамериканка, получившая «Оскар»).

15 декабря 1961 года в Иерусалиме к смертной казни приговорили бывшего оберштурмбанфюрера гестапо Адольфа Эйхмана, которого агенты «Моссад» прежде похитили посреди улицы в Аргентине и вывезли из этой страны правительственным самолетом Израиля.

15 декабря 1970 года космический аппарат с Земли впервые совершил посадку на другую планету. «Пионером» стала советская станция «Венера-7». В отличие от своих предшественниц – «Венер» с четвертой по шестую – станция выдержала чрезвычайное давление атмосферы и высокие температуры на планете. Все предыдущие версии космических аппаратов «сплющило» на высоте около 25 км над поверхностью. Впрочем, их «смерть» не была напрасной – каждая из станций-предшественниц успевала передать на Землю данные, из которых ученые делали выводы о ситуации на Венере и требованиях к аппарату, который сможет там существовать. По расчетам, давление на поверхности Венеры могло достигать 100 атмосфер, а температура плюс 500 °C. Чтобы аппарат приземления смог все это выдержать, его сделали из титана, который был способен выдержать давление до 180 атмосфер.

Тепловую изоляцию выполнили из стеклопласта и стекловаты. Запустили «Венеру-7» с космодрома «Байконур» 17 августа 1970 года. Она достигла поверхности второй планеты от Солнца через 120 дней. Аппарат смог продержаться в атмосфере Венеры 53 минуты, передавая данные на Землю (в том числе 20 минут – на поверхности). При спуске он доуточнил данные о температуре планеты: она колебалась от 25°C в атмосфере до 475°C на поверхности. Давление на поверхности составило 90 (плюс-минус 15) атмосфер.

15 декабря 2000 года в Украине окончательно прекратили работу Чернобыльской АЭС. Последним в прямом эфире «выключили» генератор третьего энергоблока.

К этому моменту ЧАЭС вели с самого момента аварии в 1986 году. В 1991-м после пожара на втором энергоблоке ЧАЭС Верховная Рада срочно приняла решение вывести его из строя и остановить первый и третий энергоблоки. Но в 1993 году по предложению Кабмина станцию решили эксплуатировать дальше – до конца срока, определенного ее техническим состоянием. Давление общественности со временем вынудило руководство страны все же разработать план вывода ЧАЭС из эксплуатации. Энергоблок №1 остановили в 1996 году, а вывели из эксплуатации окончательно в 1997-м. В 1999 году досрочно сняли с эксплуатации блок №2. А в марте 2000 года Кабмин принял решение досрочно прекратить эксплуатацию последнего из энергоблоков – третьего – и окончательно закрыть ЧАЭС до конца года. На самом деле третий реактор пришлось остановить из-за неполадок в системе 5 декабря – до определенного руководством страны «часа Х». Но, по старой советской традиции, ради «разрезания красной ленты», 14 декабря реактор снова запустили – на 5% мощности. Только для того, чтобы 15 декабря торжественно остановить. Перед остановкой станции, 14 декабря, ее посетил Президент Украины Леонид Кучма. А 15 декабря в 13:17 по его приказу во время трансляции телемоста «Чернобыльская АЭС — Национальный дворец «Украина» поворотом ключа аварийной защиты пятого уровня (АЗ-5) реактор энергоблока №3 Чернобыльской АЭС остановили навсегда, и станция окончательно прекратила генерацию электроэнергии.

15 декабря 2000 года в Киеве началась акция «Украина без Кучмы». Подробнее.

Церковный праздник

15 декабря по новому церковному календарю христиане в Украине чтят память священномученика Елевферия, матери его мученицы Анфии и мученика Корива, епарха. Святой Елевферий был сыном зажиточного римского гражданина. Мать-христианка воспитала сына в своей вере. Елевферий вырос настолько ревностным христианином, что в возрасте 20 лет его уже назначили епископом Иллирийским. При императоре Адриане святого Елевферия за смелую проповедь о Христе после мучений обезглавили в Риме вместе с его матерью Анфией. Епарх Корив, мучивший святого Елевферия, сам поверил в Христа и был казнен.

Народные приметы

Если на окнах снежные узоры, весна будет ранняя и теплая.

Если кошка спит целый день 15 декабря, то зима будет суровой и морозной.

Если вороны кружат над домами – будет непогода.

Что нельзя делать 15 декабря

Нельзя злословить и ругаться.

Нельзя охотиться или ловить рыбу.

Нельзя устраивать пышные застолья.