Сегодня 11 октября: какой праздник и день в истории

11 октября 2018 года Вселенский патриархат поддержал предоставление автокефалии Православной церкви Украины, а в 1921-м в Киеве создали Украинскую автокефальную православную церковь. В 2011-м одиозный судья Киреев вынес приговор Юлии Тимошенко по «газовому делу». В 1991-м произошел пожар на втором энергоблоке ЧАЭС, а в 1138-м – одно из самых разрушительных землетрясений в истории.

Праздники и памятные даты 11 октября

11 октября – Международный день девочек. В этом году он совпадает с двумя «детскими» праздниками, которые отмечают традиционно во вторую среду октября: Международным днем волчка и Днем «Возьми своего плюшевого мишку на работу или в школу».

11 октября в истории

11 октября 1138 года произошло так называемое Халебское землетрясение – в Алеппо (Сирия). Согласно летописи, его жертвами стали 230 тысяч человек. Запись об этом бедствии сделал дамасский летописец Ибн аль-Каланиси. Он зафиксировал дату трагедии и указал количество жертв. Европейцев того времени (в основном – рыцарей-крестоносцев) такое количество погибших шокировало, ведь население в городах Европы было в разы меньше. Однако на землях бывшей Византийской империи и в арабских странах были нормой многолюдные города. По имеющимся данным, магнитуда Халебского землетрясения была около 8,0. Его эпицентром стали современные северная Сирия и юго-западная Турция. За первым землетрясением последовал еще ряд менее мощных, которые продолжались в разных местностях региона в течение года.

11 октября 1921 года на Всеукраинском православном Синоде в Киеве создали Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ). Ее провозгласили независимой от Русской православной церкви (РПЦ). Организационно оформили УАПЦ на первом Всеукраинском соборе в Софии Киевской. Однако собор был созван без соблюдения канонической процедуры и без участия православных епископов. Его инициатором был Всеукраинский православный церковный совет – общественная организация.

Тем не менее в начале своего существования церковь активно развивалась. В течение двух месяцев рукоположили около 200 священников и столько же дьяконов. В конце 1926 года в УАПЦ было 32 епископа, около 3000 священников и почти 6 млн верующих. В 1927-м — уже несколько тысяч церквей по всей Украине. Церковь приостановила свое существование в Украине в конце 1930-х — из-за советского террора. Но продолжала действовать за границей. В Украину вернулась после провозглашения независимости. Объединилась с Украинской православной церковью (Киевского патриархата), создав православную церковь Украины.

11 октября 1991 года произошел пожар на втором энергоблоке ЧАЭС. Энергоблок возобновил работу (как и первый) уже в октябре 1986 года после работ по дезактивации. Причиной пожара стала авария при понижении оборотов одного из турбогенераторов энергоблока. Пожар возник в машинном зале, из-за чего обрушилась его кровля. Повреждения получило оборудование, необходимое для безопасности работы и охлаждения реактора. Реактор заглушили. Пожар ликвидировали ночью — уже 12 октября. Для этого задействовали пожарных из Киевской, Черниговской и Житомирской областей. Облучения населения не произошло. Однако после аварии второй энергоблок ЧАЭС вывели из эксплуатации.

11 октября 2011 года судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев вынес приговор Юлии Тимошенко по «газовому» делу.

Он назначил экс-премьеру максимально возможное наказание – семь лет тюрьмы, как и требовала прокуратура. Кроме того, судья удовлетворил гражданский иск НАК «Нафтогаз Украины», требовавший от Тимошенко компенсировать убытки, которые компания понесла из-за подписания газовых соглашений в январе 2009 года — 1,516 млрд грн.

Судили экс-премьера за превышение служебных полномочий при заключении в начале 2009 года газового соглашения с РФ. С начала августа 2011-го Тимошенко находилась в СИЗО. После вынесения приговора Киреевым ее защитники подали апелляционную жалобу. Однако уже 23 декабря 2011 обнародовали решение Апелляционного суда – тот ожидаемо оставил в силе приговор Киреева. Уже 30 декабря – в канун Нового года – Юлию Тимошенко перевели в Качановскую колонию № 54 в Харькове. Непосредственно в колонии она находилась несколько месяцев – из-за ухудшения состояния здоровья с мая 2012-го ее заключение продолжалось в ЦКБ №5 «Укрзалізниці» в Харькове. Параллельно ее защита продолжала судебные процессы, а против Тимошенко открывали все новые и новые уголовные дела (в частности, возобновили «дело ЕЭСУ», затем стали подозревать экс-премьера в причастности к организации убийства Щербаня).

Тимошенко освободили после событий Революции Достоинства. Это сделала Верховная Рада Украины. 21 февраля 2014 года ВР декриминализировала статью, по которой осудили Тимошенко. А 22 февраля приняла отдельное постановление: «Об исполнении международных обязательств Украины по освобождению Тимошенко Ю. В.» В 17:00 в тот же день экс-премьер покинула больницу в Харькове, а впоследствии на инвалидной коляске прибыла на Майдан.

Что касается судьи Киреева, то в том же 2014-м он исчез из Киева. Его объявили в розыск в уголовном производстве — за вынесение заведомо неправосудного решения. Впоследствии появилась информация, что он скрывается в Крыму. 18 января 2016 года Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил Киреева с должности. Тот пытался (в отдаленном режиме) обжаловать указ Президента через суд, но Высший административный суд Украины отказал Кирееву в удовлетворении исковых требований. В том же году выяснилось, что Киреев устроился на работу адвокатом в Москве.

11 октября 2018 года Вселенский патриархат поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви. Соответствующее решение утвердил Синод в Стамбуле. «Восстановить решение, принятое ранее Вселенским патриархатом о даровании автокефалии церкви в Украине», — сказано в решении, которое подписали 12 членов Синода и Вселенский патриарх Варфоломей.

Также этим решением Синод признал главу УПЦ (Киевского патриархата) Филарета каноническим иерархом православной церкви и восстановил в каноническом статусе главу УАПЦ Макария. Аннексию Киевской митрополии Москвой в 1686 году Вселенский патриархат признал незаконной.

«После освобождения украинских земель от монгольского ига в 1685 году московский патриарх Иоаким (1674-1690) вторгся в епархию Киевской митрополии, канонически принадлежавшую Вселенскому патриархату, и избрал епископа Гедеона митрополитом Киевским. Таким образом, 700-летний церковный строй Киевской митрополии, действовавший с 988 года, был изменен путем переворота. Это происходило с нарушением священных и святых канонов в пользу Московского патриархата и в ущерб Константинопольской церкви», — прокомментировал это решение Вселенский патриарх Варфоломей в интервью болгарскому информагентству БГНЕС (в Украине его дословный перевод опубликовал «Главком»).

Церковный праздник

24 октября по новому церковному календарю в Украине чтят память святого апостола от 70-ти Филиппа, а также Феофана Исповедника.

Филипп родился в Кесарии Палестинской. Был женат и имел четырех дочерей, у которых был дар пророчества. За благочестивую жизнь вместе с другими святыми апостолами от 70 был избран двенадцатью апостолами в Иерусалиме для дьяконского служения. Проповедовал в Самарии, Кесарии. Впоследствии вернулся в Иерусалим. Апостолы поставили его епископом Трал Лидийских в Малой Азии. Святой Филипп умер в глубокой старости.

Феофан был родом из христианской семьи из Иерусалима. Его вместе с братом Феодором отдали на учебу в лавру святого Саввы. Там оба приняли монашеский постриг. Через несколько лет Феофан стал пресвитером лавры. Братья выступили против иконборческой ереси в Константинополе, за что были заключены на 25 лет. Их мучили голодом и подвергали тяжелым испытаниям. Феодор умер в заключении, а Феофан после поражения иконоборцев вернулся на родину и стал епископом Никейским.

Народные приметы

Утренний иней – к длинной зиме.

Если с берез уже упали листья – зима будет суровой.

Если листья падают тыльной стороной вверх – в следующем году будет богатый урожай.

Что нельзя делать 11 октября

Нельзя лениться. В этот день это считается большим грехом, ведь святой Филипп был тружеником.

Не рекомендуется отправляться в путь, пользоваться острыми предметами и переедать.