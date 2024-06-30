Сьогодні 30 червня: яке свято та день в історії

30 червня 2022 року ЗСУ вибили росіян з острова Зміїний. У 1894-му цього дня в Лондоні відкрили Тавер-бридж. У 1907-му народився головнокомандувач УПА Роман Шухевич. У 1908-му впав Тунгуський метеорит. У 1934-му в нацистській Німеччині відбулася “ніч довгих ножів”. У 1941-му у Львові Українські національні збори проголосили Декларацію про відновлення Української держави.

Свята та пам’ятні дати 30 червня

30 червня в Україні – День арбітражного керуючого.

У світі – Міжнародний день парламентаризму.

Також відзначають: Міжнародний день астероїда, День соціальних мереж.

30 червня в історії

30 червня 1894 року в Лондоні відкрили найзнаменитіший міст – Тавер-бридж. Детальніше.

30 червня 1907 року народився головнокомандувач УПА Роман Шухевич. Детальніше.

30 червня 1908 року в басейні річки Підкам’яна Тунгуска (в Сибіру) впав Тунгуський метеорит. Детальніше.

30 червня 1934 року в нацистській Німеччині відбулася “ніч довгих ножів”. Детальніше.

30 червня 1941 року у Львові Українські національні збори проголосили Декларацію про відновлення Української держави. Детальніше.

30 червня 2022 року російські загарбники залишили острів Зміїний. До цього ЗСУ знищили значну кількість ворожої техніки та живої сили. Втечу зі Зміїного для своїх громадян у РФ традиційно оголосили “жестом доброї волі”.

Церковне свято 30 червня

Собор славних і всехвальних 12-ти апостолів: Петра, Андрія, Якова Зеведеєва, Йоана, брата його, Филипа, Варфоломія, Фоми, Матфея, Якова Алфеєва, Юди Якового, або Фадея, Симона Кананіта та Юди Іскаріота. Собор святих славних та всехвальних 12-ти апостолів є давнім святом. Вшановуючи кожного з 12 апостолів окремо, церква встановила і спільне святкування на честь них – наступного дня після пам’яті апостолів Петра та Павла.

Народні прикмети

Якщо вночі була гроза, а до ранку стихла, то день буде погожим.

Якщо у другій половині дня розпочався дощ, то він йтиме до вечора.

Якщо при заході сонця небо золотисте, то найближчі дні будуть ясними та спекотними.

Що не можна робити 30 червня

Не можна пити алкоголь.

Не можна прибирати та прати.

Не рекомендується стригти волосся.

Не можна сваритися та згадувати образи.