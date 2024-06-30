Сегодня 30 июня: какой праздник и день в истории

30 июня 2022 года ВСУ выбили россиян с острова Змеиный. В 1894-м в этот день в Лондоне открыли Тауэрский мост. В 1907-м родился главнокомандующий УПА Роман Шухевич. В 1908-м году упал Тунгусский метеорит. В 1934-м в нацистской Германии состоялась «ночь длинных ножей». В 1941-м во Львове Украинское национальное собрание провозгласило Декларацию о восстановлении Украинского государства.

Праздники и памятные даты 30 июня

30 июня в Украине – День арбитражного управляющего.

В мире – Международный день парламентаризма

Также отмечают: Международный день астероида, День социальных сетей.

30 июня в истории

30 июня 1894 года в Лондоне открыли самый знаменитый мост – Тауэрский. Подробнее.

30 июня 1907 года родился главнокомандующий УПА Роман Шухевич. Подробнее.

30 июня 1908 года в бассейне реки Подкаменная Тунгуска (в Сибири) упал Тунгусский метеорит. Подробнее.

30 июня 1934 года в нацистской Германии состоялась «ночь длинных ножей». Подробнее.

30 июня 1941 года во Львове Украинское национальное собрание провозгласило Декларацию о восстановлении Украинского государства. Подробнее.

30 июня 2022 года российские захватчики покинули остров Змеиный. До этого ВСУ уничтожили значительное количество вражеской техники и живой силы. Бегство со Змеиного для своих граждан в РФ традиционно объяснили «жестом доброй воли».

Церковный праздник 30 июня

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковлева, или Фаддея, Симона Кананита и Иуды Искариота. Собор святых славных и всехвальных 12-ти апостолов является давним праздником. Почитая каждого из 12 апостолов отдельно, церковь установила и совместное празднование в честь них — на следующий день после памяти апостолов Петра и Павла.

Народные приметы

Если ночью была гроза, а к утру стихла, то день будет ясным.

Если во второй половине дня дождь, то он будет идти до вечера.

Если на закате небо золотистое, то ближайшие дни будут ясными и жаркими.

Что нельзя делать 30 июня

Нельзя пить алкоголь.

Нельзя убирать и стирать.

Не рекомендуется стричь волосы.

Нельзя ссориться и вспоминать обиды.