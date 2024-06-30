Сегодня 30 июня: какой праздник и день в истории
30 июня 2022 года ВСУ выбили россиян с острова Змеиный. В 1894-м в этот день в Лондоне открыли Тауэрский мост. В 1907-м родился главнокомандующий УПА Роман Шухевич. В 1908-м году упал Тунгусский метеорит. В 1934-м в нацистской Германии состоялась «ночь длинных ножей». В 1941-м во Львове Украинское национальное собрание провозгласило Декларацию о восстановлении Украинского государства.
Праздники и памятные даты 30 июня
30 июня в Украине – День арбитражного управляющего.
В мире – Международный день парламентаризма
Также отмечают: Международный день астероида, День социальных сетей.
30 июня в истории
30 июня 1894 года в Лондоне открыли самый знаменитый мост – Тауэрский. Подробнее.
30 июня 1907 года родился главнокомандующий УПА Роман Шухевич. Подробнее.
30 июня 1908 года в бассейне реки Подкаменная Тунгуска (в Сибири) упал Тунгусский метеорит. Подробнее.
30 июня 1934 года в нацистской Германии состоялась «ночь длинных ножей». Подробнее.
30 июня 1941 года во Львове Украинское национальное собрание провозгласило Декларацию о восстановлении Украинского государства. Подробнее.
30 июня 2022 года российские захватчики покинули остров Змеиный. До этого ВСУ уничтожили значительное количество вражеской техники и живой силы. Бегство со Змеиного для своих граждан в РФ традиционно объяснили «жестом доброй воли».
Церковный праздник 30 июня
Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковлева, или Фаддея, Симона Кананита и Иуды Искариота. Собор святых славных и всехвальных 12-ти апостолов является давним праздником. Почитая каждого из 12 апостолов отдельно, церковь установила и совместное празднование в честь них — на следующий день после памяти апостолов Петра и Павла.
Народные приметы
Если ночью была гроза, а к утру стихла, то день будет ясным.
Если во второй половине дня дождь, то он будет идти до вечера.
Если на закате небо золотистое, то ближайшие дни будут ясными и жаркими.
Что нельзя делать 30 июня
Нельзя пить алкоголь.
Нельзя убирать и стирать.
Не рекомендуется стричь волосы.
Нельзя ссориться и вспоминать обиды.
Новости по теме:
- Категории: Календарь, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина; Теги: история, праздник, свято, церковный праздник;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сегодня 30 июня: какой праздник и день в истории»; из категории Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 июня 2024 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 июня 2022 года ВСУ выбили россиян с острова Змеиный. В 1894-м в этот день в Лондоне открыли Тауэрский мост".