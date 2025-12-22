Штурм кордону, збита в Харкові дитина і бюджет міста – підсумки 22 грудня

Росіяни спробували захопити Сотницький Козачок. 40 тонн піску та щебеню використали, щоб засипати вирву на трасі. 11-річного хлопчика збили в неділю на Салтівці. Головні рішення Харківської міськради: бюджет, пільги та перейменування. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 22 грудня.

Під ударом, як і понад рік тому, було село Сотницький Козачок. Це підтвердило Угруповання об’єднаних сил. В офіційному повідомленні йдеться про «спробу переміщення особового складу», яку здійснив супротивник. Начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко пояснив: штурмові дії росіяни розпочали ще 18 грудня. Населені пункти Одноробівського старостинського округу масовано обстріляли з “градів” та артилерії, а також закидали бомбами. Зараз ситуація, за оцінкою Коваленка, напружена. Росіяни зазнали значних втрат, проте мають наміри розширити плацдарм від Сотницького Козачка в бік села Басове. Наразі оборонці тримають кордон.

Яма утворилася посеред дороги внаслідок ракетного удару. У Службі відновлення та розвитку інфраструктури прозвітували: терміновий ремонт дорожнього покриття вже завершили.

Постраждав 11-річний хлопчик. Ввечері в неділю він переходив проспект Тракторобудівників на Салтівці. Аварію влаштував 70-річний водій автівки ВАЗ, відзначили в Нацполіції. Дитина в лікарні. Досі в реанімації залишаються дві дівчинки, яких минулого тижня збила суддя на переході на вулиці Дудинської. У пресслужбі ХОВА відзначили: 14-річна постраждала у вкрай важкому стані, 13-річна – у важкому.

Головний фінансовий документ міста затвердили на сесії. Загальний обсяг доходів міста запланували на рівні майже 21 мільярда гривень. Видатки – більші. Вони становлять 21,4 мільярда. У Харкові збережуть безплатний проїзд у транспорті, повідомив мер Ігор Терехов. Загалом найбільше видатків передбачили на соціалку – майже 6,5 мільярдів гривень. 5,8 мільярда підуть на освіту, зокрема – на будівництво першого в місті підземного дитсадка. 5,6 мільярда передбачили на сферу ЖКГ. Майже мільярд піде на відновлення зруйнованих і пошкоджених будинків і об’єктів критичної інфраструктури. Також у кошторисі заклали кошти для Сил оборони. Для підтримки військових частин ЗСУ і тероборонців наразі знайшли 300 мільйонів гривень. Депутати пролонгували ще на квартал податкові пільги для бізнесу. Також розширили перелік будинків, які відновлюватимуть коштом державного бюджету. На сесії ухвалили проєкт землеустрою, що передбачає створення в місті нового скверу – на території біля Палацу одруження. Окремим рішенням перейменували вулицю Третю. Тепер вона має ім’я Артема Костирі. Він був начальником Харківського районного управління ДСНС і загинув від повторного російського ракетного удару під час гасіння пожежі.

