«Буде класний» – Терехов про «сквер закоханих», що створять у Харкові

Суспільство 19:07   20.12.2025
Вікторія Яковенко
Мер Харкова Ігор Терехов під час сесії пояснив, чому вирішили облаштувати новий сквер біля Палацу одруження в місті.

Він нагадав, що роботи тривають і у самому Палаці. Каже: будівля була у занедбаному стані.

«І я поставив завдання, щоб люди в нормальних умовах одружувались. Багато у цьому закладі зроблено, роботи триватимуть й надалі. На прилеглій території потрібно теж навести порядок. Зараз там буде красива локація, з’явиться на цих вихідних. Крім цього, є проєкт рішення, щоб цю прилеглу територію зробити так, щоб там було дуже красиво, гарно. Щоб люди, які будуть там одружуватись, і просто харків’яни, мали можливість відзначити це свято. Тому ми передаємо ці 14 соток прилеглої території «Зеленбуду», вони там встановлять зелені насадження красиві, сквер буде класний – сквер закоханих», – сказав міський голова.

Нагадаємо, 19 грудня на позачерговій сесії міськради депутати затвердили рішення про створення нового скверу біля Палацу одруження.

Автор: Вікторія Яковенко
