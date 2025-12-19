Новий сквер з’явиться у центрі Харкова – виділили ділянку землі

На території біля Палацу одруження, тимчасово закритого на реставрацію, з’явиться новий сквер, повідомляє Харківська міськрада.

Такий проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки для КП «Харківзеленбуд» затвердили 19 грудня на позачерговій сесії міськради.

Будівля Палацу одруження тривалий час перебувала у користуванні Міністерства юстиції, але зараз його повернули до комунальної власності територіальної громади, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Я поставив завдання провести там реставрацію, адже це є пам’ятка архітектури. Поруч були прильоти, внаслідок чого будівля пошкоджена. Харків’яни мають брати шлюб у гідних умовах, адже це пам’ять на все життя. Тому на прилеглій території буде облаштовано сквер – гарну локацію, де харків’яни зможуть зробити фото на згадку», – зазначив мер.