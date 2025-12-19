Live

Новый сквер появится в центре Харькова – выделили участок земли

Общество 20:12   19.12.2025
Оксана Якушко
Новый сквер появится в центре Харькова – выделили участок земли Фото: Wikimedia Commons

На территории возле Дворца бракосочетания, который временно закрыт на реставрацию, появится новый сквер, сообщает Харьковский горсовет.

Такой проект землеустройства по отводу земельного участка для СКП «Харьковзеленстрой» утвердили 19 декабря на внеочередной сессии горсовета.

Здание Дворца бракосочетания долгое время находилось в пользовании Министерства юстиции, но сейчас его вернули в коммунальную собственность территориальной громады, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Я поставил задачу провести там реставрационные работы, ведь это памятник архитектуры. Рядом были прилеты, в результате чего здание повреждено. Харьковчане должны заключать брак в достойных условиях, ведь это память на всю жизнь. Поэтому на прилегающей территории будет обустроен сквер – красивая локация, где харьковчане смогут сделать фото на память», — отметил мэр.

Автор: Оксана Якушко
