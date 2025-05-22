Деньги на восстановление, зарплаты и помощь ВСУ выделил Харьковский горсовет

Харьковский горсовет внес изменения в бюджет громады на 2025 год на внеочередной сессии.

Предусмотрено увеличение субвенции на оздоровление и отдых детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и детей с особыми образовательными потребностями на 149,4 тыс. грн., сообщили в Департаменте бюджета и финансов.

Также предусматривается предоставление 905 млн грн возвратной финансовой помощи на погашение долговых обязательств КП.

За счет свободного остатка бюджетных средств и перераспределения ранее утвержденных бюджетных назначений были увеличены расходы на:

— обеспечение заработной платы работникам коммунальных предприятий, участвующих в ликвидации последствий обстрелов, — на 189,5 млн грн;

— аварийно-восстановительные работы в жилищном фонде – на 53 млн грн;

— оказание помощи воинским частям и специальным органам с правоохранительными функциями – на 21,7 млн грн.