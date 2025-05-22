Live
  • Чт 22.05.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.44
  • EUR 46.91

Деньги на восстановление, зарплаты и помощь ВСУ выделил Харьковский горсовет

Общество 19:18   22.05.2025
Оксана Якушко
Деньги на восстановление, зарплаты и помощь ВСУ выделил Харьковский горсовет Фото: Василий Голосный

Харьковский горсовет внес изменения в бюджет громады на 2025 год на внеочередной сессии.

Предусмотрено увеличение субвенции на оздоровление и отдых детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и детей с особыми образовательными потребностями на 149,4 тыс. грн., сообщили в Департаменте бюджета и финансов.

Также предусматривается предоставление 905 млн грн возвратной финансовой помощи на погашение долговых обязательств КП.

За счет свободного остатка бюджетных средств и перераспределения ранее утвержденных бюджетных назначений были увеличены расходы на:

— обеспечение заработной платы работникам коммунальных предприятий, участвующих в ликвидации последствий обстрелов, — на 189,5 млн грн;

— аварийно-восстановительные работы в жилищном фонде – на 53 млн грн;

— оказание помощи воинским частям и специальным органам с правоохранительными функциями – на 21,7 млн грн.

Читайте также: «Это не про экономию»: есть ли толк от солнечных батарей в Харькове и области

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Бутусов – в харьковской «Хартии», что с судьей «МастерШеф» и «Ахиллес»: детали
Бутусов – в харьковской «Хартии», что с судьей «МастерШеф» и «Ахиллес»: детали
22.05.2025, 13:13
Новости Харькова — главное за 22 мая: был или не был ракетный удар по городу
Новости Харькова — главное за 22 мая: был или не был ракетный удар по городу
22.05.2025, 16:52
«Это не про экономию»: есть ли толк от солнечных батарей в Харькове и области
«Это не про экономию»: есть ли толк от солнечных батарей в Харькове и области
22.05.2025, 14:39
Котел 1917 года выпуска демонтировали в одной из котельных Харькова
Котел 1917 года выпуска демонтировали в одной из котельных Харькова
22.05.2025, 07:51
Два дня трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова
Два дня трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова
21.05.2025, 21:12
Деньги на восстановление, зарплаты и помощь ВСУ выделил Харьковский горсовет
Деньги на восстановление, зарплаты и помощь ВСУ выделил Харьковский горсовет
22.05.2025, 19:18

Новости по теме:

19:20
Названия восьми улиц и переулков исчезнут с карты Харькова
17:36
Из Харьковского горсовета ушел депутат
11:50
Терехов созывает внеочередную сессию в Харькове: когда соберутся депутаты
21:39
Состояние воздуха будут исследовать в Харькове
12:26
21 новую модульную котельную получит Харьков

Вы читали новость: «Деньги на восстановление, зарплаты и помощь ВСУ выделил Харьковский горсовет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 19:18;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский горсовет внес изменения в бюджет громады на 2025 год на внеочередной сессии.".