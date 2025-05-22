Деньги на восстановление, зарплаты и помощь ВСУ выделил Харьковский горсовет
Харьковский горсовет внес изменения в бюджет громады на 2025 год на внеочередной сессии.
Предусмотрено увеличение субвенции на оздоровление и отдых детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и детей с особыми образовательными потребностями на 149,4 тыс. грн., сообщили в Департаменте бюджета и финансов.
Также предусматривается предоставление 905 млн грн возвратной финансовой помощи на погашение долговых обязательств КП.
За счет свободного остатка бюджетных средств и перераспределения ранее утвержденных бюджетных назначений были увеличены расходы на:
— обеспечение заработной платы работникам коммунальных предприятий, участвующих в ликвидации последствий обстрелов, — на 189,5 млн грн;
— аварийно-восстановительные работы в жилищном фонде – на 53 млн грн;
— оказание помощи воинским частям и специальным органам с правоохранительными функциями – на 21,7 млн грн.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: внеочередная сессия горсовета, гроші, деньги, Харьковский горсовет;
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 19:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский горсовет внес изменения в бюджет громады на 2025 год на внеочередной сессии.".