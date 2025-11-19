Сколько выделил Харьковский горсовет на поддержку военных

10 миллионов гривен из бюджета Харькова пойдет на поддержку военных, сообщает Харьковский горсовет.

Такое решение принял Харьковский горсовет 19 ноября на внеочередной сессии. Расходы на помощь военным частям и специальным органам с правоохранительными функциями увеличатся

Речь идет о дополнительных 10 млн грн, которые пойдут на нужды украинских защитников за счет перераспределения ранее утвержденных назначений, сообщили в Департаменте бюджета и финансов.

С начала полномасштабного вторжения горсовет передал армии Украины более 1,8 млрд грн, в том числе десятки единиц специальной техники.

