Сколько выделил Харьковский горсовет на поддержку военных

Общество 21:30   19.11.2025
Оксана Якушко
Сколько выделил Харьковский горсовет на поддержку военных Фото: Генштаб ВСУ

10 миллионов гривен из бюджета Харькова пойдет на поддержку военных, сообщает Харьковский горсовет.

Такое решение принял Харьковский горсовет 19 ноября на внеочередной сессии. Расходы на помощь военным частям и специальным органам с правоохранительными функциями увеличатся

Речь идет о дополнительных 10 млн грн, которые пойдут на нужды украинских защитников за счет перераспределения ранее утвержденных назначений, сообщили в Департаменте бюджета и финансов.

С начала полномасштабного вторжения горсовет передал армии Украины более 1,8 млрд грн, в том числе десятки единиц специальной техники.

Автор: Оксана Якушко
