Сколько выделил Харьковский горсовет на поддержку военных
Фото: Генштаб ВСУ
10 миллионов гривен из бюджета Харькова пойдет на поддержку военных, сообщает Харьковский горсовет.
Такое решение принял Харьковский горсовет 19 ноября на внеочередной сессии. Расходы на помощь военным частям и специальным органам с правоохранительными функциями увеличатся
Речь идет о дополнительных 10 млн грн, которые пойдут на нужды украинских защитников за счет перераспределения ранее утвержденных назначений, сообщили в Департаменте бюджета и финансов.
С начала полномасштабного вторжения горсовет передал армии Украины более 1,8 млрд грн, в том числе десятки единиц специальной техники.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: бюджет, внеочередная сессия горсовета, поддержка военных, Харьковский горсовет;
